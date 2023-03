Belgicko žiada JAR, aby využila vzťahy s Ruskom k ukončeniu vojny

Pretória 23. marca (TASR) - Belgicko vo štvrtok vyzvalo Juhoafrickú republiku (JAR), aby využila vzťahy s Ruskom a pomohla ukončiť vojnu na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Belgický kráľ Filip s manželkou Matildou pricestovali v stredu na svoju prvú návštevu tejto krajiny.

"Vzhľadom na vaše pevné historické spojenie s Ruskom by sme boli potešení, ak by ste zvážili využitie svojich komunikačných kanálov na presadenie cesty k mieru," uviedla belgická ministerka zahraničných vecí Hadja Lahbibová, ktorá kráľa sprevádza.



"Juhoafrickú republiku sme si vždy ctili ako kľúčového partnera pre mier a ochranu ľudských práv," povedala Lahbibová. Prezident Cyril Ramaphosa uviedol, že Pretória bude aj naďalej využívať svoje komunikačné kanály s Ruskom na rokovania o možnom ukončení konfliktu.



JAR odmieta odsúdiť ruskú inváziu na Ukrajinu, tvrdí, že chce zostať neutrálna a na ukončenie vojny uprednostňuje dialóg.



V auguste usporiada summit skupiny rozvíjajúcich sa ekonomík BRICS, kam patrí aj Brazília, Čína, India a Rusko. Juhoafrická ministerka zahraničných vecí Naledi Pandorová uviedla, že na summit bol pozvaný aj ruský prezident Vladimir Putin.



Medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v Haagu 17. marca vydal na Putina zatykač za údajné zločiny proti ľudskosti. JAR je členskou krajinou tohto súdu a očakáva, že zatykač uplatní v prípade príchodu Putina na svojej územie. Pandorová uviedla, že vláda absolvuje stretnutie s cieľom rozhodnúť sa, ako reagovať.