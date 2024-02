Belgicko žiada od Izraela vysvetlenie k bombardovaniu agentúry v Gaze

Brusel 2. februára (TASR) - Šéfka belgickej diplomacie Hadja Lahbibová v noci zo štvrtka na piatok oznámila, že si predvolala veľvyslanca Izraela v Belgicku po tom, ako izraelská armáda zbombardovala kancelárie belgickej rozvojovej agentúry Enabel v Pásme Gazy. Časť poslancov parlamentu zas žiada vypočutie ministrov federálnej vlády v tejto veci. S odkazom na belgické médiá o tom informuje spravodajca TASR.



Lahbibová na sociálnej sieti X uviedla, že je neprijateľné cieliť útoky na civilné budovy. "Vyzvali sme izraelského veľvyslanca, aby podal jasné vysvetlenie," vyhlásila Lahbibová a spresnila, že v tejto veci koná spoločne s federálnou ministerkou rozvoja Caroline Gennezovou.



Tlačová agentúra Belga uviedla, že 74 miestnych zamestnancov agentúry Enabel bolo repatriovaných do Belgicka približne pred dvoma týždňami.



Poslanci federálneho parlamentu za Socialistickú stranu (PS) v piatok v tejto súvislosti požiadali o mimoriadne zasadnutie výboru pre zahraničné vzťahy, na ktorom by vývoj situácie mali predstaviť ministerky Lahbibová a Gennezová. Okrem toho socialisti žiadajú aj objasnenie informácií, podľa ktorých humanitárnym pracovníkom zamestnaným v Belgicku po príchode na hraničný priechod Rafah aj so svojimi deťmi bola zamietnutá možnosť opustiť Pásmo Gazy.



Riaditeľ Enabel Jean Van Wetter rovnako na sieti X uviedol, že kancelárie agentúry v Gaze boli počas štvrtkového bombardovania "úplne zničené".



"Sme šokovaní. Ako vládna agentúra pracujúca pre spoločné dobro podľa medzinárodného humanitárneho práva to nemôžeme akceptovať," napísal Van Wetter po zverejnení fotografie zničeného sídla agentúry.



Kancelárie Enabel sa nachádzajú v budove na Ulici Victora Huga vo štvrti Rimál v centre mesta Gaza.



Tlačová agentúra AFP upozornila, že podľa stredajšej správy Konferencie Organizácie Spojených národov o obchode a rozvoji (UNCTAD) izraelská vojenská operácia od konca novembra 2023 poškodila alebo zničila 37.379 budov, čo zodpovedá 18 percentám všetkých stavieb v Pásme Gazy. Najnovšie satelitné snímky však naznačujú, že až 50 percent civilných stavieb v Gaze je poškodených alebo zničených.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)