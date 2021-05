Belgicko znovu povolí konzumáciu vo vnútri reštaurácií a kaviarní

Brusel 11. mája (TASR) - Belgicko od 9. júna povolí konzumáciu jedla a nápojov vo vnútorných priestoroch reštaurácií či barov a umožní tiež opätovné otvorenie podnikov určených na zábavu divákov v počte do 200. V utorok to oznámil belgický premiér Alexander de Croo, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Kaviarne a reštaurácie s vonkajším sedením sa znovu otvorili už v sobotu 8. mája, po takmer siedmich mesiacoch. Divadlá a kiná však zostali zatvorené.



"V očkovacej kampani sme urobili gigantické kroky vpred," povedal premiér, čo je podľa neho dôvod na dlho očakávané uvoľňovanie obmedzení.



Belgicko podľa premiéra očakáva, že do 9. júna bude zaočkovaných 80 percent obyvateľov vo veku nad 65 rokov a zraniteľných ľudí.



Bude potrebné "udržiavať pod kontrolou situáciu na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS)", kde by počet pacientov nemal prekročiť 500, doplnil de Croo.



V súčasnosti je na JIS-kách okolo 700 pacientov, pričom tento údaj posledné dva týždne plynulo klesá.



V Belgicku sa uvoľnia aj pravidlá pre prácu na diaľku (z domu) a v období štyroch týždňov sa časti zamestnancov povolí návrat do kancelárií.



Zmiernia sa aj pravidlá pre zhromažďovanie, povolení budú štyria hostia v domácnosti človeka alebo rodiny, namiesto doterajších dvoch hostí.



Počet prípadov nákazy koronavírusom od začiatku pandémie prekročil v Belgicku nedávno jeden milión. Hoci počty infikovaných za posledný týždeň klesali, stále je denný priemer za sedem dní 2.936 prípadov, píše AFP.



Očkovanie v krajine sa od konca marca zrýchlilo, najmenej jednu dávku vakcíny dostalo vyše 3,5 milióna z 11,5 milióna obyvateľov.