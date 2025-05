Belgicko zrušilo zákon o postupnom vyraďovaní jadrových zariadení

Brusel 15. mája (TASR) - Belgický federálny parlament vo štvrtok schválil návrh zákona, ktorým sa ruší prelomová legislatíva z roku 2003 o postupnom vyraďovaní jadrových elektrární do roku 2025, ako aj zákaz budovať v Belgicku nové jadrové výrobné kapacity. Informovala o tom agentúra AFP a spravodajský web Le Soir, píše TASR.



Prijatý zákon ponúka možnosť predĺženia životnosti ďalších reaktorov, okrem dvoch už predĺžených o desať rokov – do roku 2035 –, k čomu došlo po dohode medzi belgickou vládou a prevádzkovateľom jadrových elektrární, francúzskou skupinou Engie.



K posunu tohto termínu z roku 2025 na 2035 došlo v roku 2022 po tom, čo ruská invázia na Ukrajinu vyvolala energetickú krízu, ktorá prudko zvýšila ceny plynu.



Návrh zákona mal medzi poslancami veľkú podporu – bol prijatý hlasmi 102 poslancov, proti boli ôsmi, hlasovania sa ich zdržalo 31. Proti zákonu bola iba strana Ecolo-Groen. Socialistická strana (PS) a Francúzska ľudová strana (PTB) sa zdržali hlasovania.



Denník Le Soir konštatoval, že stratégia ministra energetiky Mathieua Biheta sa bude opierať o jadrovú a obnoviteľnú energiu. Podľa ministra federálny parlament svojím hlasovaním ukončil dve desaťročia blokád a váhania, aby „otvoril cestu realistickému a odolnému energetickému modelu.“



Bihet potvrdil, že Belgicko má v úmysle „znovu spustiť inovatívny sektor“, ktorý by mohol posilniť jeho energetickú nezávislosť a úsilie o dekarbonizáciu.



Podľa denníka Le Soir toto hlasovanie federálneho parlamentu odráža ambíciu vlády flámskeho konzervatívca Barta De Wevera upustiť od postupného vyraďovania jadrovej energie.



Agentúra AFP doplnila, že hlasovanie belgického federálneho parlamentu sa odohralo v čase celosvetového záujmu o jadrovú energetiku, ktorý je podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) najvyšší od ropnej krízy v 70. rokoch 20. storočia.



Napríklad Holandsko a Švédsko plánujú výstavbu nových jadrových elektrární a začiatkom tohto roka aj talianska vláda otvorila dvere k návratu k atómovej energii – stalo sa tak 25 rokov po odstavení posledných reaktorov.



„Toto nie je len energetická reforma; je to rozhodujúci krok pre hospodársku, environmentálnu a strategickú budúcnosť našej krajiny,“ povedal belgický minister Bihet.



Nová koaličná vláda v Belgicku bola schválená po siedmich mesiacoch náročných rokovaní – ministri sa svojich funkcií ujali vo februári. Zvrat v otázke jadrovej energie bol súčasťou koaličnej dohody.



Belgicko má v súčasnosti dve jadrové elektrárne – obe prevádzkuje francúzska energetická spoločnosť Engie a v oboch sú v prevádzke dva reaktory.