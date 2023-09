Belgicko zvažuje poskytnutie stíhačiek F-16 Ukrajine

Brusel 21. septembra (TASR) - Belgicko zvažuje, či dodá Ukrajine svoje stíhačky F-16 americkej výroby. Uviedol to v stredu belgický premiér Alexander De Croo, informuje TASR na základe správy britského denníka The Guardian.



"Požiadal som ministerstvo obrany, aby zistilo, aké využitie môžu mať naše (stíhačky) F-16 na Ukrajine," povedal De Croo v rozhovore pre belgickú televíziu VRT v rámci Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. "Musíme zvážiť všetky možnosti," dodal.



Belgicko nahrádza svoje stíhačky F-16 novšími F-35. Belgický rezort obrany nedávno uviedol, že jeho stíhačky F-16 sú príliš staré na použitie v boji. De Croo však povedal, že môžu byť stále užitočné napríklad pri výcviku ukrajinských pilotov.



Belgicko pomôže aj s výcvikom ukrajinských pilotov na obsluhu stíhačiek F-16, potvrdilo v auguste tamojšie ministerstvo obrany.



Ukrajina niekoľko mesiacov tlačí na svojich západných spojencov, aby jej dodali moderné stíhačky, ktoré by ukrajinskej armáde pomohli pri obrane pred Ruskom. Stíhačky F-16 Kyjevu zatiaľ prisľúbili Holandsko a Dánsko a Nórsko.