Belgicko zvažuje prijať zákon pre transrodové osoby

Brusel 9. novembra (TASR) - Nová belgická vláda zvažuje zavedenie rodovej neutrality, čo znamená, že transrodové osoby, teda osoby s nebinárnym pohlavím, budú môcť používať rodový identifikátor "X" (ani muž, ani žena). Uviedol to v pondelok internetový denník The Brussels Times.



Belgický federálny minister spravodlivosti Vincent Van Quickenborne v tejto súvislosti uviedol, že začleňovanie rodového hľadiska a sebaurčenie transrodových osôb bude jednou z politík, na ktorých bude počas celého svojho funkčného obdobia pracovať.



Tlačová agentúra Belga uviedla, že vyhlásenie ministra nasleduje po minuloročnom rozhodnutí belgického ústavného súdu, podľa ktorého by sa národný zákon o transrodových osobách mal stať inkluzívnejším.



Ústavný súd skonštatoval, že zákon prijatý v roku 2017 s cieľom umožniť ľuďom zmeniť pohlavie, ktoré im bolo pridelené pri narodení, zbytočne zachovával binárne mužské a ženské pohlavie, čo transrodové osoby obmedzovalo a diskriminovalo. Súd preto rozhodol, že zákon musí brať do úvahy právo človeka na rodové sebaurčenie.



Minister spravodlivosti spresnil, že jeho kabinet presadí úpravy zákona vo federálnom parlamente, aby zosúladil doterajší zákon o rodovej registrácii s rozhodnutím Ústavného súdu. Van Quickenborne vyjadril nádej, že diskusia v parlamente prebehne "otvoreným a flexibilným spôsobom", hoci vie, že bude čeliť zákonodarcom z opozičných konzervatívnych strán, ako je Nová flámska aliancia (N-VA), Flámsky záujem (Vlaams Belang) či dokonca z vládnej koaličnej strany flámskych kresťanských demokratov (CD&V).



Podľa denníka The Brussels Times zákon zameraný na odstránenie binárnych rodových noriem prichádza v rozhodujúcom čase pre práva osôb z komunity LGBTI na celom svete, pretože viaceré krajiny presadzujú rôzne programy v tejto oblasti, zatiaľ čo mnohé štáty sa snažia pozastaviť alebo obmedziť občianske práva a slobody komunity LGBTI.



Hoci Belgicko zaostáva pri zavádzaní inkluzívnej rodovej legislatívy za krajinami ako Švédsko alebo Čína (obe krajiny prijali svoje prvé transrodové zákony v 70. rokoch 20. storočia), je jedinou členskou krajinou EÚ, ktorá má vo vláde transrodovú osobu - vicepremiérku Petru De Sutterovú.



