Šéf Novej flámskej aliancie by mal predložiť kráľovi návrh koalície

Brusel 22. augusta (TASR) - Očakáva sa, že predseda Novej flámskej aliancie (N-VA) Bart De Wever vo štvrtok večer kráľovi Filipovi predloží správu o pokroku pri zostavovaní novej koaličnej federálnej vlády. Krátko popoludní však ešte nebolo isté, či bude mať pre kráľa pozitívne správy. Podľa správ belgických médií informuje bruselský spravodajca TASR.



Kráľ, ktorý De Wevera poveril úlohou zostavovateľa novej federálnej vlády, mu v pondelok poskytol ďalšie tri dni na zvládnutie tejto úlohy.



Líder N-VA sa snaží vytvoriť koalíciu s ďalšími štyrmi stranami - flámskou sociálnodemokratickou stranou Vooruit, flámskymi kresťanskými demokratmi (CD&V), frankofónnym liberálnym Reformným hnutím (MR) a frankofónnou kresťanskodemokratickou stranou Zapojení. Belgické médiá túto zostavu nazvali "arizonská koalícia", s odkazom na vlajku amerického štátu Arizona, ktorá pozostáva z modrej, červenej, žltej a oranžovej farby, teda z farieb strán zúčastnených na rokovaniach.



Tlačová agentúra Belga vo štvrtok informovala, že lídri piatich strán sa v noci zo stredy na štvrtok rozišli bez dohody. Rovnako neúspešné boli aj rokovania v nedeľu večer. Lídri strán mali byť v telefonickom kontakte počas celého dňa a dolaďovať pozície pred De Weverovou návštevou u kráľa.



De Wever možným partnerom predložil nový projekt daňovej reformy, ktorý však strany rozdeľuje. Sporná je najmä otázka zdaňovania kapitálových výnosov, pričom najviac sú proti nej Reformné hnutie a strana Vooruit.



Predseda MR Georges-Louis Bouchez pre médiá potvrdil, že odmietol "konečný návrh" daňovej reformy, ktorý predložil De Wever, a ktorý zavádza dve výnimky pre dane z kapitálových výnosov. Znamená to, že by sa nemala platiť daň z kapitálových výnosov za kótované akcie držané v portfóliách dlhšie ako desať rokov. A pre podnikateľov, ktorí majú v spoločnosti podiel vyšší ako päťpercentný, by sa výnimka zvýšila z 2,5 milióna eur na päť miliónov eur.



Belgicko drží svetový rekord v dĺžke zostavovania vlády, najdlhší proces trval 541 dní, a to v rokoch 2010 a 2011.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)