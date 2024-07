Belgicku sa črtá možná päťčlenná koaličná vláda

Brusel 2. júla (TASR) - Zástupcovia belgických politických strán, ktoré by mohli vytvoriť novú federálnu koaličnú vládu, sa v pondelok a utorok zišli na prvých spoločných stretnutiach, aby preskúmali možnosti spolupráce. Na správu televíznej stanice RTBF upozorňuje bruselský spravodajca TASR.



Je to prvýkrát, čo sa päť strán – Nová flámska aliancia (N-VA) ako víťaz volieb, flámska sociálnodemokratická strana Vooruit, flámski kresťanskí demokrati (CD&V), frankofónne liberálne Reformné hnutie (MR) a frankofónna kresťanskosociálna strana Zapojení - stretli za okrúhlym stolom, odkedy bol líder N-VA Bart De Wever kráľom poverený zostavovaním novej koaličnej vlády.



Z predkoaličných rozhovorov vypadla strana Flámsky záujem, ktorá pred voľbami otvorene hovorila o rozbití federácie a vytvorení samostatného Flámska.



Podľa RTBF však ešte nenastal čas na samotné koaličné rokovania, skôr na oboznámenie sa so stavom krajiny: v pondelok mali zástupcovia uvedených strán prezentáciu pripravená Belgickou národnou bankou o stave štátneho rozpočtu a makroekonomickom výhľade štátu.



V utorok sa predstavitelia piatich strán stretnú s vedením rezortu obrany, aby sa dozvedeli o potrebných investíciách pre obranu a ozbrojené sily. Na programe sú aj diskusie o jadrových elektrárňach a jadrovej energetike s predstaviteľmi Federálnej agentúry pre jadrovú kontrolu (AFCN).



Po dvojtýždňovej misii medzistraníckych rokovaní s predstaviteľmi politických strán, ktoré 9. júna získali dôveru voličov vo federálnych a regionálnych voľbách, kráľ Filip minulý týždeň vymenoval De Wevera aj do úlohy zostavovateľa novej koaličnej vlády.



Strany Vooruit a Zapojení podľa RTBF to označili za predčasné, čo znamená, že formovanie novej koaličnej vlády potrvá dlho.



Belgicko drží svetový rekord v počte dní bez regulárnej vlády - až 541 - z rokov 2010-11.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)