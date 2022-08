V Belgicku po vypuknutí vojny na Ukrajine vzrástol záujem Rusov o azyl

Brusel 2. augusta (TASR) - Od začiatku ruskej agresie na Ukrajine stúpa v Belgicku počet žiadostí občanov Ruskej federácie o udelenie azylu. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli na základe správy televíznej stanice RTBF.



Po rozpútaní vojny a následnom uvalení série sankcií EÚ desiatky tisíc občanov Ruska hľadajú útočisko v zahraničí. Záujem majú aj o azyl v Belgicku, kde podľa údajov cudzineckého úradu počet žiadostí za prvých sedem mesiacov tohto roka (329) už prevýšil počet za rovnaké obdobie vlaňajška (306).



Pokiaľ ide o víza, Belgicko ich ruským občanom stále vydáva, situáciu však sťažuje redukcia diplomatického personálu na ambasáde v Moskve o dve tretiny vlani v apríli, čo bola reakcia Moskvy na podobný krok Bruselu. Belgické veľvyslanectvo od 1. júla tohto roku uprednostňuje vydávanie víz pre študentov a vedcov, ako aj žiadosti o zlúčenie rodiny alebo záujemcov o au pair služby. Žiadosti o víza kratšie ako 90 dní nevybavuje.



Belgické ministerstvo zahraničných vecí spresnilo, že toto opatrenie sa netýka len Ruska, ale všetkých siedmich krajín, ktoré má veľvyslanectvo v Moskve na starosti.



RTBF v tejto súvislosti upozornila na analýzu Nicolasa Gosseta, odborníka na ruské a eurázijské vzťahy z Kráľovského inštitútu pre obranu, ktorý spolupracuje s Európskym parlamentom na vytváraní stratégii EÚ pre Strednú Áziu.



Gosset konštatoval, že po tom, ako EÚ uzavrela svoj vzdušný priestor pre ruské lietadlá, európsky kontinent prestal byť najobľúbenejšou destináciou pre Rusov. Najbohatší z nich odchádzajú do exilu v štátoch Perzského zálivu a do Turecka, kde vo veľkom skupujú nehnuteľnosti, tí menej majetní sa rozhodli usadiť v stredoázijských republikách alebo v Gruzínsku.



"Mnoho mladých Rusov, ktorí majú počítačové zručnosti, prichádza do týchto krajín, aby tam rozbehli podnikanie. Kazachstan sa ich dokonca snaží prilákať," uviedol Gosset pre RTBF. Tieto krajiny ponúkajú Rusom viacero výhod - nemusia žiadať o víza a vyhýbajú sa sankciám EÚ.



Francúzsky denník L'Obs začiatkom júla uviedol, že z Ruska už odišlo viac ako 100.000 odborníkov zo sektora high tech. "Tento únik potvrdzuje už staršie trendy. Z dlhodobého hľadiska to pre Rusko znamená veľké problémy. Demografický problém je pre túto krajinu zásadný," uviedol Gosset.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)