Belgický expremiér De Croo bude šéfovať rozvojovej agentúre OSN
Autor TASR
Brusel 21. októbra (TASR) - Bývalý belgický premiér Alexander de Croo nahradí Achima Steinera vo funkcii riaditeľa Rozvojového programu OSN (UNDP). Niekdajší predseda belgickej vlády bude zároveň zastávať funkciu námestníka generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, píše TASR podľa správy magazínu Politico.
Nominácia je podľa správy výsledkom niekoľkých týždňov rokovaní, počas ktorých sa výberová komisia nevedela dohodnúť a finálne rozhodnutie spravil až Guterres. Očakáva sa, že vymenovanie bývalého belgického premiéra do funkcie potvrdí Valné zhromaždenie OSN v najbližších dňoch.
„Je to skvelá voľba, je to tiež veľká česť pre Belgicko,“ uviedol pre flámsky denník De Morgen dosiaľ jediný Belgičan slúžiaci ako námestník generálneho tajomníka OSN - riaditeľ Spoločného programu OSN pre HIV/AIDS (UNAIDS) Peter Piot. „UNDP je najdôležitejšou organizáciou OSN, pokiaľ ide o všeobecný rozvoj. O túto pozíciu prebiehal naozaj veľký boj, krajiny o ňu veľmi intenzívne lobujú,“ dodal.
Riaditeľ UNDP je v hierarchii Organizácie Spojených národov treťou najvyššou funkciou len po generálnom tajomníkovi a zástupcovi generálneho tajomníka, vysvetľuje Politico.
Vymenovanie De Crooa podľa flámskej televízie VRT znamená, že sa expremiér vzdá svojho mandátu poslanca belgického parlamentu, ako aj mandátu primátora mestečka Brakel. V funkcii poslanca by ho mal nahradiť starosta obce Lochristi vo východnom Flámsku Sandro Di Nunzio, vo funckii primátora Marleen Gyselincková.
