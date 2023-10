Belgický kráľ aj Von der Leyenová odsúdili atentát v Bruseli

Brusel 17. októbra (TASR) - Belgický kráľ Filip slovne odsúdil útok, ktorý si v pondelok večer v Bruseli vyžiadal dvoch mŕtvych. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová ho označila za "opovrhnutiahodný čin", informuje bruselský spravodajca TASR.



"Dnes večer som v myšlienkach s rodinami dvoch obetí opovrhnutiahodného útoku v Bruseli. Vyjadrujem svoju úprimnú podporu belgickej polícii, aby podozrivého rýchlo zatkla. Stojíme spoločne zjednotení proti terorizmu," uviedla šéfka exekutívy EÚ na sieti X (predtým Twitter).



Ku streľbe došlo v širšom centre Bruselu krátko po 19.00 h večer. Belgická federálna prokuratúra ju začala vyšetrovať ako teroristický čin a vyzvala všetkých svojich zamestnancov a personál, aby sa z bezpečnostných dôvodov vo večerných hodinách radšej nepohybovali po meste a zostali doma.



Na maximálnu ostražitosť obyvateľov Bruselu vyzval aj federálny premiér Alexander De Croo. Ten spolu s niekoľkými ministrami zavítal do krízového centra, kde mestská samospráva a jednotlivé bezpečnostné zložky koordinujú svoju činnosť pre zaistenie bezpečnosti mesta a stíhanie páchateľa.



Totožnosť útočníka zostáva neznáma. Televízna stanica RTBF však uviedla, že po analýze videonahrávky, kde sa atentátnik priznal, že konal v mene Islamského štátu (IS) a kde bolo vidieť jeho tvár, sa viacerí lingvisti zhodli, že hovoril tuniským prízvukom.



Belgický Úrad pre koordináciu a analýzu hrozieb (OCAM) sa rozhodol po streľbe zvýšiť úroveň varovania pred teroristickými útokmi na číslo štyri, čo je maximum a zároveň synonymum vážnej a bezprostrednej hrozby. Najvyššia úroveň varovania však platí len pre región Brusel - hlavné mesto. Pre Belgicko OCAM ponechal stupeň dva, čo je mierna hrozba.



Vyšetrovaním prípadu bola poverená federálna prokuratúra, ktorá má kompetencie konať v prípade teroristických útokov.



Na streľbu v Bruseli zareagovalo aj susedné Francúzsko. Minister vnútra Gérald Darmanin v pondelok večer nariadil posilniť kontroly na hraniciach s Belgickom, ak by neznámy páchateľ chce uniknúť touto trasou.



Teroristický útok, pri ktorom zahynuli dvaja švédski občania a zranený bol šofér taxislužby, mal vplyv aj futbalový kvalifikačný zápas medzi Belgickom a Švédskom. K atentátu došlo niekoľko minút pred výkopom. Zápas bol v polovici hry prerušený a krátko po 23.00 h miestneho času polícia začala s organizovaným prepúšťaním fanúšikov po malých skupinách zo štadiónu Heysel. Polícia predtým posilnila svoje hliadky v okolí štadiónu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)