Belgický kráľ dal De Weverovi ešte jednu šancu na vytvorenie vlády

Brusel 5. novembra (TASR) - Belgický kráľ Filip si v pondelok vypočul rozhodnutie predsedu Novej flámskej aliancie (N-VA) Barta De Wevera vzdať sa funkcie zostavovateľa novej federálnej vlády, jeho rezignáciu však zatiaľ neprijal. Podľa správ belgických médií o tom informuje spravodajca TASR.



Utorok je už 150. dňom bez federálnej vlády po posledných parlamentných voľbách v Belgicku. Táto situácia nastala potom ako De Wever už po druhýkrát zlyhal v misii, ktorou ho poveril kráľ.



"Keďže pán De Wever nezískal súhlas všetkých partnerov, ktorí sa zúčastňujú na rokovaniach, podal kráľovi rezignáciu. Kráľ mu dáva čas do 12. novembra na vykonanie dodatočných konzultácií," uvádza sa v pondelňajšej tlačovej správe Kráľovského paláca.



Ešte predtým, ako sa De Wever dostavil k monarchovi s očakávanou správou o výsledku rokovaní, sa stretli vyjednávači všetkých piatich strán zapojených do procesu tvorby novej vlády, či je ešte možné ďalej vyjednávať. Okrem N-VA je to flámska sociálnodemokratická strana Vooruit, frankofónna kresťanskodemokratická strana Zapojení, flámski kresťanskí demokrati (CD&V) a frankofónne liberálne Reformné hnutie (MR). Médiá túto politicky viacfarebnú zostavu nazvali Arizon, podľa farieb vlajky amerického štátu.



Rokovania päťčlennej zostavy zlyhali na flámskych socialistoch z Vooruit, ktorí zablokovali ekonomicko-sociálne reformné návrhy De Wevera pre to, že ich považovali za príliš "pravicové".



Podľa televíznej stanice RTBF má De Wever niečo vyše týždňa k dispozícii na konzultácie s inými politickými stranami. Belgické médiá v tejto súvislosti uvažujú, že stranu Vooruit by mohli nahradiť flámski liberáli a demokrati (Open Vld). Takáto zostava by však v 150-člennej Snemovni reprezentantov, dolnej komore federálneho parlamentu, mala len tesnú väčšinu jedného hlasu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)