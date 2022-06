Belgický kráľ je na návšteve Konga

Brusel 7. júna (TASR) - Belgický kráľ Filip a kráľovná Mathilde odleteli v utorok na sedemdňovú oficiálnu návštevu Konžskej demokratickej republiky (KDR). Návštevu, ktorá sa koná na pozvanie konžského prezidenta Félixa Tshisekediho, od roku 2019 trikrát odložili – z dôvodu pandémie koronavírusu a ruskej invázie na Ukrajinu, uvádza spravodajca TASR na základe informácií belgických médií.



Kráľovský pár na služobnej ceste po bývalej belgickej kolónii s rozlohou 80-krát väčšou ako samotné Belgicko sprevádzajú premiér Alexander De Croo, ministerka pre rozvojovú spoluprácu Meryame Kitirová a štátny tajomník pre obnovu a strategické investície, zodpovedný za vedeckú politiku Thomas Dermine.



Televízna stanica RTBF pripomenula, že pre kráľa Filipa, ktorý je na tróne od roku 2013, to bude prvá návšteva KDR. Po často zložitých bilaterálnych vzťahoch z posledných rokov sa očakáva, že kráľ opätovne pripomenie zodpovednosť Belgicka za svoju koloniálnu minulosť a aj belgický podiel pri atentáte na konžského politika Patrica Lumumbu.



V júni 2020 kráľ Filip v liste adresovanom prezidentovi Tshisekedimu vyjadril "najhlbšie poľutovanie" nad "zraneniami, utrpením a ponížením", ktoré Belgicko spôsobilo obyvateľom tejto krajiny počas koloniálneho obdobia, pričom spomenul najmä "násilné a kruté činy" z prvého obdobia kolonizácie (1885 – 1908), keď bolo Kongo osobným majetkom kráľa Leopolda II., jeho praprastrýka.



Povedal tiež, že hlboko ľutuje, že "rany z minulosti" dnes oživuje diskriminácia, ktorá je stále prítomná v spoločnosti.



Bolo to prvýkrát, čo belgický panovník takýmto otvoreným spôsobom uznal krivdy spôsobené Belgickom vo svojej bývalej kolónii.



Očakáva sa, že kráľ Filip v stredu počas oficiálneho príhovoru v Kinshase potvrdí to, čo písomne uviedol konžskému prezidentovi v lete 2020, a odsúdi príkoria koloniálnej minulosti.



RTBF spresnila, že Filipov pracovný program – na rozdiel od cesty jeho otca kráľa Alberta II. v roku 2010 – je zameraný na častejšie stretávanie sa s Konžanmi. V stredu pri Pamätníku veteránov v Kinshase kráľ Radom koruny vyznamená storočného desiatnika Kunyuku, posledného žijúceho konžského veterána z druhej svetovej vojny. Následne Národnému múzeu v Kinshase, vytvorenému v roku 2019, belgická delegácia odovzdá prvé dielo, veľkú africkú masku zo zbierok Múzea strednej Afriky v Tervuerene pri Bruseli.



Mimo konžskej metropoly má belgický kráľovský pár dohodnuté návštevy s hospodárskym, environmentálnym a ľudskoprávnym významom v Lumumbashi na juhu krajiny, v druhom najväčšom meste KDR s takmer troma miliónmi obyvateľov, a v Bukavu v pohraničí s Rwandou. V Bukavu sa kráľ stretne aj s laureátom Nobelovej ceny mieru z roku 2018, lekárom a gynekológom Denisom Mukwegem, ktorý je známy vďaka starostlivosti o ženy, obete sexuálneho násilia v zóne poznačenej vojenskými konfliktmi. V nemocnici Panzi, ktorú riadi Mukvege, sa od roku 1999 liečilo viac ako 70.000 obetí sexuálneho násilia.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)