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Belgický kráľ neprijal demisiu premiéra, o rozpočte má ďalej rokovať
Patová situácia súvisí s rozpočtom na rok 2027 a úsporným balíkom, ktorého cieľom je do roku 2029 ušetriť približne desať miliárd eur s cieľom znížiť viac než päťpercentný deficit.
Autor TASR,aktualizované
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Brusel 6. novembra (TASR) - Belgický kráľ Filip I. neprijal demisiu premiéra Barta De Wevera, ktorú podal v pondelok pre nezhody vo vládnej koalícii v otázke budúcoročného štátneho rozpočtu. Monarcha dal predsedovi vlády čas do 16. novembra, aby sa dovtedy pokúsil situáciu vyriešiť s koaličnými partnermi. Oznámil to v piatok kráľovský palác, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Patová situácia súvisí s rozpočtom na rok 2027 a úsporným balíkom, ktorého cieľom je do roku 2029 ušetriť približne desať miliárd eur s cieľom znížiť viac než päťpercentný deficit.
Koaličné rokovania sa po zdĺhavých diskusiách skončili bez dohody v pondelok nadránom. Premiér následne podal demisiu, kráľ si však ponechal čas na rozmyslenie a počas týždňa sa stretol s lídrami všetkých piatich koaličných strán v snahe dospieť ku kompromisu.
„Kráľ sa rozhodol neprijať demisiu premiéra a požiadal ho, aby bezodkladne obnovil rokovania o rozpočte. Premiér podá kráľovi správu v pondelok 16. novembra,“ uvádza sa sa vo vyhlásení paláca.
Filip I. už skôr upozornil, že v čase geopolitickej a ekonomickej neistoty si Belgicko nemôže dovoliť upadnúť do politickej krízy.
Predseda vlády po štvrtkovom rokovaní v parlamente naznačil, že sa skôr prikláňa k zotrvaniu vo funkcii. Pred stretnutím s kráľom tiež povedal, že rok 2027 sa začne s provizórnym rozpočtom, ktorý bude vychádzať z predchádzajúceho fiškálneho obdobia. Neschopnosť prijať nový rozpočet označil podľa AFP za vážnu prekážku pre vládu.
De Weverova konzervatívna Nová flámska aliancia (N-VA) a liberálne Reformné hnutie (MR) trvajú na škrtoch vo výdavkoch na zdravotníctvo, zatiaľ čo ich socialistickí a centristickí koaliční partneri požadujú vyššie dane z majetku. Pravici prekážajú návrhy, ktoré podľa nej obsahujú „priveľa daní“, ľavica zase presadzuje, aby bohatší niesli väčšiu časť finančného bremena, uviedla agentúra Belga. Rozpory v koalícii sa prehĺbili pod tlakom odborov, ktoré protestujú proti úsporným opatreniam.
Patová situácia súvisí s rozpočtom na rok 2027 a úsporným balíkom, ktorého cieľom je do roku 2029 ušetriť približne desať miliárd eur s cieľom znížiť viac než päťpercentný deficit.
Koaličné rokovania sa po zdĺhavých diskusiách skončili bez dohody v pondelok nadránom. Premiér následne podal demisiu, kráľ si však ponechal čas na rozmyslenie a počas týždňa sa stretol s lídrami všetkých piatich koaličných strán v snahe dospieť ku kompromisu.
„Kráľ sa rozhodol neprijať demisiu premiéra a požiadal ho, aby bezodkladne obnovil rokovania o rozpočte. Premiér podá kráľovi správu v pondelok 16. novembra,“ uvádza sa sa vo vyhlásení paláca.
Filip I. už skôr upozornil, že v čase geopolitickej a ekonomickej neistoty si Belgicko nemôže dovoliť upadnúť do politickej krízy.
Predseda vlády po štvrtkovom rokovaní v parlamente naznačil, že sa skôr prikláňa k zotrvaniu vo funkcii. Pred stretnutím s kráľom tiež povedal, že rok 2027 sa začne s provizórnym rozpočtom, ktorý bude vychádzať z predchádzajúceho fiškálneho obdobia. Neschopnosť prijať nový rozpočet označil podľa AFP za vážnu prekážku pre vládu.
De Weverova konzervatívna Nová flámska aliancia (N-VA) a liberálne Reformné hnutie (MR) trvajú na škrtoch vo výdavkoch na zdravotníctvo, zatiaľ čo ich socialistickí a centristickí koaliční partneri požadujú vyššie dane z majetku. Pravici prekážajú návrhy, ktoré podľa nej obsahujú „priveľa daní“, ľavica zase presadzuje, aby bohatší niesli väčšiu časť finančného bremena, uviedla agentúra Belga. Rozpory v koalícii sa prehĺbili pod tlakom odborov, ktoré protestujú proti úsporným opatreniam.