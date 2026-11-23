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Belgický kráľ prijal premiéra Wevera
Rokovania o návrhu štátneho rozpočtu na rok 2027 vyvolali v Belgicku politickú krízu.
Autor TASR
Brusel 23. novembra (TASR) - Belgický premiér Bart De Wever v pondelok stanovil svojej vláde termín do 31. decembra na dosiahnutie dohody o rozpočte na budúci rok. De Weverova kancelária zároveň upozornila, že ak sa to nepodarí, vláda nebude môcť riadne fungovať, čo povedie k jej koncu, informovala agentúra Reuters.
Rokovania o návrhu štátneho rozpočtu na rok 2027 vyvolali v Belgicku politickú krízu. De Weverovi (Nová flámska aliancia - N-VA) sa totiž nedarí presvedčiť všetky strany vládnej koalície, aby podporili škrty vo výške desať miliárd eur, ktoré sú podľa neho potrebné na ozdravenie verejných financií.
„Jeden z koaličných partnerov odmieta prijať navrhované riešenie,“ objasnil premiér s odkazom na flámsku socialistickú stranu Vpred (Vooruit). Tá požaduje vyššie dane pre majetnejších, ktoré by zmiernili plánované škrty vo výdavkoch na zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie.
De Wever v pondelok rokoval s členmi užšieho vedenia vlády. Rokovania sa však opäť skončili bez dohody. Premiéra následne prijal kráľ Filip I. Predseda vlády sa s panovníkom stretol už tretíkrát od 2. novembra, keď mu pre nezhody v koalícii ponúkol svoju demisiu.
Kráľ sa aj tentoraz rozhodol ponechať De Wevera vo funkcii a umožniť mu pokračovať v rokovaniach. Vyzval ho, aby sa usiloval o dosiahnutie dohody čo najskôr. Nový termín na ukončenie rokovaní však nestanovil.
Spor v belgickej vládnej koalícii sa týka najmä spôsobu znižovania rozpočtového deficitu. De Wever chce do roku 2029 ušetriť desať miliárd eur. Flámski socialisti však požadujú vyššie príspevky od bohatých ľudí a menšie škrty v zdravotníctve a dôchodkoch. Ďalšia koaličná strana, frankofónne liberálne Hnutie reformátorov (MR), nesúhlasí s niektorými návrhmi na zvýšenie príjmov štátu.
Rokovania sa konajú v čase ďalšieho celoštátneho štrajku odborových zväzov. V pondelok vyšli do ulíc Bruselu desaťtisíce ľudí, ktorí protestovali proti vládnym opatreniam a požadovali stiahnutie rozpočtového plánu.
Do štrajku sa zapojili zamestnanci viacerých odvetví, no najviac zasiahol verejnú a leteckú dopravu. Pre účasť zamestnancov riadenia letovej prevádzky na protestoch belgické letiská v pondelok neprijímali a nevypravovali žiadne lietadlá.
Rokovania o návrhu štátneho rozpočtu na rok 2027 vyvolali v Belgicku politickú krízu. De Weverovi (Nová flámska aliancia - N-VA) sa totiž nedarí presvedčiť všetky strany vládnej koalície, aby podporili škrty vo výške desať miliárd eur, ktoré sú podľa neho potrebné na ozdravenie verejných financií.
„Jeden z koaličných partnerov odmieta prijať navrhované riešenie,“ objasnil premiér s odkazom na flámsku socialistickú stranu Vpred (Vooruit). Tá požaduje vyššie dane pre majetnejších, ktoré by zmiernili plánované škrty vo výdavkoch na zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie.
De Wever v pondelok rokoval s členmi užšieho vedenia vlády. Rokovania sa však opäť skončili bez dohody. Premiéra následne prijal kráľ Filip I. Predseda vlády sa s panovníkom stretol už tretíkrát od 2. novembra, keď mu pre nezhody v koalícii ponúkol svoju demisiu.
Kráľ sa aj tentoraz rozhodol ponechať De Wevera vo funkcii a umožniť mu pokračovať v rokovaniach. Vyzval ho, aby sa usiloval o dosiahnutie dohody čo najskôr. Nový termín na ukončenie rokovaní však nestanovil.
Spor v belgickej vládnej koalícii sa týka najmä spôsobu znižovania rozpočtového deficitu. De Wever chce do roku 2029 ušetriť desať miliárd eur. Flámski socialisti však požadujú vyššie príspevky od bohatých ľudí a menšie škrty v zdravotníctve a dôchodkoch. Ďalšia koaličná strana, frankofónne liberálne Hnutie reformátorov (MR), nesúhlasí s niektorými návrhmi na zvýšenie príjmov štátu.
Rokovania sa konajú v čase ďalšieho celoštátneho štrajku odborových zväzov. V pondelok vyšli do ulíc Bruselu desaťtisíce ľudí, ktorí protestovali proti vládnym opatreniam a požadovali stiahnutie rozpočtového plánu.
Do štrajku sa zapojili zamestnanci viacerých odvetví, no najviac zasiahol verejnú a leteckú dopravu. Pre účasť zamestnancov riadenia letovej prevádzky na protestoch belgické letiská v pondelok neprijímali a nevypravovali žiadne lietadlá.