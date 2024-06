Belgický kráľ začal konzultácie so stranami, ktoré môžu vytvoriť vládu

Brusel 11. júna (TASR) - Belgický kráľ Filip v priebehu utorka pokračoval v konzultáciách s predstaviteľmi politických strán po nedeľňajších parlamentných voľbách. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Televízna stanica RTBF pripomenula, že kráľ sa ako s prvými už v pondelok stretol s lídrom Novej flámskej aliancie (N-VA) Bartom De Weverom, predsedom strany Flámsky záujem Tomom Van Griekenom a lídrom Reformného hnutia (MR) Georgesa-Louisa Boucheza.



N-VA a Flámsky záujem v 150-člennej snemovni reprezentantov budú mať 24 a 20 kresiel. MR sa stalo víťazom vo Valónsku a regióne Brusel a bude mať tiež 20 mandátov.



Utorňajšie konzultácie u kráľa začali prijatím predsedu frankofónnej Socialistickej strany (PS) Paula Magnetta. Ten už v pondelok vyhlásil, že PS sa rozhodla ísť do opozície na všetkých úrovniach vládnej moci. Dôvodom je strata štyroch poslaneckých kresiel a veľký nárast vplyvu flámskej extrémnej pravice a nacionalistov a posilnenie pozícii liberálov o sociálnych kresťanov vo Valónsku a Bruseli. Bez 16 kresiel PS sa zrejme nepodarí vyskladať širokú koaličnú vládu bez N-VA ako sa podarilo po posledných voľbách, keď sedem rôznych politických strán nepustilo k moci flámskych nacionalistov.



Do Kráľovského paláca následne prišli aj predseda Belgickej strany pracujúcich (PTB) Raoul Hedebouw, šéf sociálno-kresťanskej strany Zapojení Maxime Prévot, líderka flámskej sociálno-demokratickej strany Vooruit Mélissa Depraeterová, predstaviteľ flámskych kresťanských demokratov (CD&V) Sammy Mahdi a Tom Ongen ako zástupca flámskych liberálov z OpenVLD.



Podľa informácií RTBF prvé kolo povolebných konzultácií sa skončí v stredu, pričom kráľ Filip by mal vymenovať "formátora", čiže vyjednávača, ktorý povedie medzistranícke rokovania o zostavení novej federálnej vlády. Väčšinou ide o osobu so solídnymi politickými skúsenosťami, podriadenú priamo panovníkovi, ktorej úlohou je prekonávať rozpory a citlivé otázky a hľadať kompromis medzi stranami na vládnom programe a na vhodnom kandidátovi na federálneho premiéra.



Prvé koaličné rokovania už prebehli medzi MR s stranou Zapojení, pričom obe frankofónne strany uviedli, že cieľom je čo najrýchlejšie zostaviť vládu. Môže to blokovať Flámsky záujem, ktorého líder sa pred voľbami netajil zámerom rozbiť federáciu a v horizonte niekoľkých rokov prispieť k vzniku samostatného Flámska. Tento zámer odmieta aj nacionalistická N-VA a všetky politické subjekty vo Valónsku a bruselskom regióne.



Hoci účasť na voľbách je v Belgicku zo zákona povinná, nedeľňajšie trojvoľby - regionálne parlamenty, federálny parlament a Európsky parlament - ignorovalo vyše viac pol druha milióna voličov (12,5 percenta), čo je o 100.000 viac ako vo voľbách z roku 2019.



