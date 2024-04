Belgický kráľ v EP hovoril o strate viery v demokratické inštitúcie

Brusel 10. apríla (TASR) - Belgický kráľ Filip v stredu vo svojom prejave na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli vyjadril ľútosť, že verejnosť stráca dôveru v demokratické inštitúcie. Vyslovil súčasne aj obavy z rastúceho trendu k autokracii, ktorý badať po celom svete.



Ako informovala agentúra DPA, kráľ Filip je len druhým belgickým panovníkom, ktorý mal prejav v Európskom parlamente, a ako vôbec prvý tak urobil v jeho bruselskom sídle. Jeho strýko, kráľ Baudouin, totiž v roku 1987 vystúpil pred europoslancami v Štrasburgu. Panovníkov prejav sa uskutočnil pri príležitosti belgického predsedníctva EÚ.



Ako vo svojej správe uviedla televízia RTL, rotujúce predsedníctvo v rámci EÚ označil kráľ Filip za vrchol v účasti tej-ktorej krajiny na európskom rozhodovacom procese.



Privítal významný legislatívny pokrok, ktorý bol dosiahnutý v posledných mesiacoch, počas belgického predsedníctva. Avizoval, že v nadchádzajúcom období čakajú EÚ veľké výzvy v otázke jej rozširovania.



Filip odmietol tvrdenia o rozbrojoch v rámci EÚ. Uviedol, že podpora napr. Ukrajine ukázala, že členské štáty sú schopné "rozhodovať sa rázne a jednomyseľne".



"Vojna na Ukrajine je aj naším bojom. Je to boj za obranu našej bezpečnosti a našich hodnôt. Aj my sa cítime ohrození. A nie bezdôvodne," doplnil kráľ.



Podľa Filipa by sa EÚ nemala venovať len krízovému manažmentu, musí mať aj dlhodobé vízie. V tejto súvislosti vyzval na jednotu v boji proti klimatickým zmenám. Zdôraznil aj potrebu väčšej energetickej nezávislosti EÚ, pričom pripomenul, že "čím viac energie vyrábame z obnoviteľných zdrojov, tým menej sme závislí od dovážanej energie".



Vyzval pracovať "spoločne aj na skutočnej európskej reindustrializácii zameranej na zelenú a digitálnu revolúciu", pričom vyzval "vziať ekonomický osud EÚ do vlastných rúk".



"Majme tú odvahu snívať o budúcnosti, v ktorej bude Únia zohrávať ešte výraznejšiu geoekonomickú úlohu," prízvukoval belgický kráľ.



Za rovnako dôležité považuje aj rozvoj rozhodovacích schopností EÚ v oblasti zdravia, migrácie, obrany a bezpečnosti. Pripomenul, že EÚ to už dokázala v oblasti životného prostredia alebo digitalizácie.