Utorok 24. marec 2026
Belgický kráľovský pár pricestoval na trojdňovú návštevu Nórska

Nórsky kráľ Harald, druhý vpravo, kráľovná Sonja, vpravo, korunný princ Haakon, druhý zľava, a korunná princezná Mette-Marit, vľavo, vítajú belgického kráľa Filipa a kráľovnú Mathilde vo Vtáčej miestnosti v Kráľovskom paláci v Osle v utorok 24. marca 2026. Foto: TASR/AP

Cieľom návštevy má byť vyzdvihnutie strategických vzťahov medzi Belgickom a Nórskom.

Autor TASR
Brusel/Oslo 24. marca (TASR) - Belgický kráľ Filip I. a jeho manželka kráľovná Matilda v utorok pricestovali na trojdňovú štátnu návštevu Nórska. Naposledy belgický kráľovský pár navštívil túto severskú krajinu v roku 1997, píše TASR podľa správy agentúry Belga.

Cieľom návštevy má byť vyzdvihnutie strategických vzťahov medzi Belgickom a Nórskom.

Filipa a Matildu prijal kráľ Harald V., ktorý je synovcom bývalého belgického kráľa Alberta II. Pre zdravotné ťažkosti kráľa Haralda toto stretnutie v kráľovskom paláci trvalo len krátko. Belgický kráľovský pár bude väčšinu programu sprevádzať korunný princ Haakon.

Panovníka sprevádza aj niekoľko belgických ministrov vrátane šéfa rezortu diplomacie Maxima Prévota a ministra obrany Thea Franckena. Súčasťou delegácie sú aj predstavitelia približne 30 spoločností a univerzít.

Hlavnou témou rokovaní by podľa agentúry Belga mala byť spolupráca v oblasti energetiky. Nórsko je pre Belgicko totiž jedným z hlavných dodávateľov zemného plynu i ropy. Delegácie by mali rokovať aj o bezpečnostnej spolupráci.
