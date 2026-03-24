Belgický kráľovský pár pricestoval na trojdňovú návštevu Nórska
Autor TASR
Brusel/Oslo 24. marca (TASR) - Belgický kráľ Filip I. a jeho manželka kráľovná Matilda v utorok pricestovali na trojdňovú štátnu návštevu Nórska. Naposledy belgický kráľovský pár navštívil túto severskú krajinu v roku 1997, píše TASR podľa správy agentúry Belga.
Cieľom návštevy má byť vyzdvihnutie strategických vzťahov medzi Belgickom a Nórskom.
Filipa a Matildu prijal kráľ Harald V., ktorý je synovcom bývalého belgického kráľa Alberta II. Pre zdravotné ťažkosti kráľa Haralda toto stretnutie v kráľovskom paláci trvalo len krátko. Belgický kráľovský pár bude väčšinu programu sprevádzať korunný princ Haakon.
Panovníka sprevádza aj niekoľko belgických ministrov vrátane šéfa rezortu diplomacie Maxima Prévota a ministra obrany Thea Franckena. Súčasťou delegácie sú aj predstavitelia približne 30 spoločností a univerzít.
Hlavnou témou rokovaní by podľa agentúry Belga mala byť spolupráca v oblasti energetiky. Nórsko je pre Belgicko totiž jedným z hlavných dodávateľov zemného plynu i ropy. Delegácie by mali rokovať aj o bezpečnostnej spolupráci.
