Belgický minister spravodlivosti odstúpil pre útok v Bruseli

Brusel 20. októbra (TASR) - Belgický minister spravodlivosti Vincent Van Quickenborne v piatok oznámil, že podáva demisiu pre zlyhanie svojho rezortu v súvislosti s páchateľom útoku, ktorý sa odohral tento pondelok v Bruseli. Informoval o tom spravodajský web RTL.be.



Svoje rozhodnutie Van Quickenborne oznámil v piatok večer počas tlačovej konferencie organizovanej za prítomnosti generálneho prokurátora pre Brusel Johana Delmulleho.



Ako dôvod pre podanie demisie Van Quickenborne uviedol chybu, ku ktorej došlo v auguste 2022, keď Tunisko požiadalo Belgicko o vydanie svojho občana Abdesalema Lassoueda, ale príslušný magistrátny súd na túto žiadosť nereagoval a tak nebola vybavená.



Vysvetlil, že v roku 2022 bolo príslušnému sudcovi doručených celkovo 31 žiadostí o vydanie do zahraničia. Spracovaných ich bolo 30. "Nebol vybavený jediný prípad - spis teroristu (z Bruselu)," dodal Vincent Van Quickenborne.



"Toto je individuálna chyba, monumentálna, neprijateľná chyba. Chyba s dramatickými následkami," vyhlásil Van Quickenborne na brífingu. Dodal, že ide síce o chybu konkrétneho sudcu, ale napriek tomu sa on ako minister rozhodol prevziať za ňu osobnú zodpovednosť.



Na záver svojho vyhlásenia sa Van Quickenborne v mene svojho rezortu ospravedlnil obetiam a ich blízkym, ako aj švédskemu ľudu a svojim belgickým spoluobčanom.



K útoku došlo v pondelok v širšom centre Bruselu krátko po 19.00 h. O život prišli dvaja švédski občania, ktorí pricestovali na futbalový zápas Belgicka so Švédskom. Jedna osoba utrpela zranenia.



Atentátnika belgické médiá identifikovali ako 45-ročného Abdesalema Lassoueda pôvodom z Tuniska. Polícia ho po pátraní dolapila v utorok ráno, pričom ho postrelila. Po prevoze do nemocnice Lassoued zraneniam podľahol.