Belgický potravinový úrad varuje ľudí, aby nejedli vianočné stromčeky

Brusel 10. januára (TASR) – Belgický štátny potravinový úrad vydal varovanie, v ktorom občanov vystríha pred zužitkovaním vianočných stromčekov v potravinách. Reagoval tak radu spoločnosti zabezpečujúcej odvoz a likvidáciu odpadu v mest Gent, ktorá odporúčala pridanie ihličia do jedál. TASR informuje na základe správy agentúry UPI.



"V Škandinávii to robia už dlho: oberú z konárov ihličie, na chvíľu ich ponoria do vriacej vody, scedia a nechajú ich vyschnúť na čistej látke. Keď ihličie vyschne, môžete ho použiť na výrobu chutnej maslovej nátierky na chlieb či hrianky," uvádza sa na webovej stránke mesta Gent.



Belgický Federálny úrad pre bezpečnosť potravinového reťazca (FASFC) reagoval na informáciu varovaním obyvateľov, podľa ktorého "vianočné stromčeky nie sú určené na konzumáciu".



Dekorácie vyrábané z čečiny a ihličnany pestované na vianočné stromčeky bývajú často chemicky ošetrované pesticídmi a inými nebezpečnými chemickými látkami, píše UPI.



"Okrem toho neexistuje jednoduchý spôsob, ako by konzumenti mohli zistiť, či vianočné stromčeky boli alebo neboli ošetrené prípravkom na spomalenie horenia. Neznalosť tejto skutočnosti môže mať vážne, v niektorých prípadoch až fatálne zdravotné dôsledky. Nedá sa zaručiť, že jedenie vianočných stromčekov je bezpečné, či už pre ľudí, alebo pre zvieratá," uvádza vyhlásenie FASFC pre spravodajskú televíziu Euronews.



Mesto Gent po vydaní varovania upravilo text na svojej webovej stránke – nadpis článku zmenilo zo "Zjedzte svoj vianočný stromček" na "Škandinávčania jedia svoje vianočné stromčeky". Do textu pribudlo aj varovanie – "nie všetky vianočné stromčeky sú jedlé".