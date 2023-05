Belgický premiér chce kódex správania pre ministrov

Brusel 12. mája (TASR) - Belgický premiér Alexander De Croo chce vypracovať kódex správania pre členov vlády a ich spolupracovníkov o tom, ako by sa mali správať vo vzťahu k verejným podnikom. Informoval o tom v piatok internetový denník The Brussels Times.



Denník pripomenul, že premiér vo štvrtok počas vystúpenia vo federálnom parlamente potvrdil, že nechá vypracovať chartu o tom, ako by mali ministri konať, keď sú kontaktovaní verejnými podnikmi. Premiér spresnil, že kódex vypracuje belgický inštitút Guberna, uvádza spravodajca TASR.



De Croo uviedol, že takáto charta, ku ktorej by sa zaviazali všetci predstavitelia vlády, by zabezpečila, že sa veľké verejné podniky nestanú "ihriskom" pre záujmy politických strán.



Premiérovo oznámenie prišlo v čase škandálu okolo poštovej spoločnosti Bpost, kde má štát väčšinový podiel. Kritike je vystavená najmä podpredsedníčka vlády Petra de Sutterová, ktorá zodpovedá za ministerstvo pre verejné podniky.



Zistilo sa totiž, že dvaja z jej poradcov zostali na výplatnej listine Bpost aj počas práce pre jej kabinet. Jeden z nich počas výkonu svojej funkcie dokonca vystupoval proti snahám vlády zoškrtať štátnu pomoc poštovej spoločnosti, ktorá dosahuje vysoké zisky.



Premiér De Croo vyhlásil, že naďalej dôveruje De Sutterovej, aj napriek kontroverznému konaniu jej poradcov.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)