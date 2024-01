Belgický premiér chce mechanizmus k využitiu zadržaných ruských aktív

Brusel 17. januára (TASR) – Belgicko nenamieta proti konfiškácii zmrazených aktív ruských bánk v hodnote 280 miliárd eur, no je potrebný jasný mechanizmus, napríklad ich použitie ako zábezpeky pôžičiek pre Ukrajinu. V stredu to pre agentúru Reuters uviedol belgický premiér Alexander De Croo, informuje TASR.



Po začiatku ruského útoku na Ukrajinu vo februári roku 2022 zakázali Spojené štáty a ich spojenci transakcie s ruskou centrálnou bankou a ministerstvom financií. Zablokovali tak na Západe aktíva v hodnote takmer 280 miliárd eur.



Väčšina je v spoločnosti Euroclear so sídlom v Bruseli, ktorá sa venuje úschove a správe aktív.



Krajiny skupiny G7 diskutujú o možnosti zhabať zmrazené ruské aktíva. Niektorí členovia skupiny sa však obávajú vytvorenia nevhodného precedensu.



Belgický premiér uviedol, že zhabanie aktív by mohlo podryť finančnú stabilitu, pretože centrálne banky si aktíva často uschovávajú navzájom.



"Sme otvorení ďalšej diskusii a sme ochotní podieľať sa na hľadaní právneho základu prevodov v prospech Ukrajiny bez toho, aby sme destabilizovali svetový finančný systém," vyhlásil De Croo vo švajčiarskom Davose.



Americká ministerka financií Janet Yellenová minulý rok vyjadrila obavy z výrazných právnych prekážok brániacich konfiškácii ruských aktív. Neskôr zmenila názor a zaujala otvorenejší postoj.