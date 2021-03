Belgický premiér chce návrat detí džihádistov zo Sýrie

Brusel 4. marca (TASR) - Belgicko musí urobiť všetko pre to, aby zaistilo bezpečný návrat detí belgických džihádistov, ktoré zadržiavajú v táboroch kontrolovaných Kurdmi na severe Sýrie. Uviedol to vo štvrtok predseda belgickej vlády Alexander de Croo.



Premiér podľa agentúry AFP varoval, že podmienky v táboroch, ktoré sú plné osôb zadržiavaných od porážky teroristickej skupiny Islamský štát (IS), sa zhoršujú. Vyhlásil, že osobám mladším ako 12 rokov sa musí umožniť návrat domov. Konštatoval, že ide o približne 30 detí.



De Croo varoval pred rizikom radikalizácie detí v týchto táboroch: "V týchto táboroch sú zajtrajší teroristi a my to nemôžeme dovoliť."



Podľa AFP nemenovaný odborník OSN začiatkom februára uviedol, že v táboroch, kde zadržiavajú asi 64.000 ľudí, väčšinou žien a detí, došlo k "neľudskému" zaobchádzaniu.



Belgicko a Francúzsko patria medzi európske krajiny, z ktorých odišlo k IS najviac džihádistických bojovníkov, keď v roku 2011 vypukla vojna v Sýrii. Odvtedy boli obe krajiny terčom útokov zo strany IS vrátane útoku v Bruseli v roku 2016, pri ktorom bolo zabitých 32 ľudí, a v Paríži v roku 2015, kde džihádisti zavraždili 130 ľudí.