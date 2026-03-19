Belgický premiér chce zastúpenie EÚ na rokovaniach s Ruskom
Mali by sme rokovať, aby sme dosiahli normálny mier, myslí si belgický premiér.
Brusel 19. marca (TASR) - Belgický premiér Bart de Wever sa vo štvrtok pred začiatkom zasadnutia Európskej rady vyjadril k svojej nedávnej výzve, aby členské štáty dali Európskej únii mandát na rokovania s Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine. Uviedol, že je aj naďalej potrebné podporovať Ukrajinu a zároveň mať zastúpenie za rokovacím stolom. TASR o tom píše s odvolaním na televíziu Euronews.
„Belgicko chce naďalej na 100 percent podporovať Ukrajinu a vyvíjať na Rusko veľmi silný tlak,“ povedal de Wever novinárom. „Povedal som, že nepovažujem za normálne, aby sme financovali vojnu, ale nemali sme zastúpenie pri rokovacom stole. To nie je normálna situácia. Mali by sme rokovať, aby sme dosiahli normálny mier,“ myslí si belgický premiér.
K normalizácii vzťahov s Ruskom by však podľa neho malo dôjsť až po uzavretí „prijateľného a trvalého mieru“, čo považuje za „veľmi dlhý proces“.
De Wever sa vyjadril aj k 90-miliardovej pôžičke pre Ukrajinu, ktorú blokuje Maďarsko pre spor v súvislosti s dodávkami cez ropovod Družba. „Musíme tú pôžičku zrealizovať, je to jednoduché. Na politickej úrovni bolo rozhodnuté, takže sa to musí uskutočniť,“ povedal.
