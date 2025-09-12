< sekcia Zahraničie
Belgický premiér kritizoval zrušenie koncertu s izraelským dirigentom
Krok organizátorov kritizovali aj Izrael a Nemecko.
Autor TASR
Brusel 12. septembra (TASR) - Belgický premiér Bart De Wever v piatok kritizoval rozhodnutie organizátorov Flámskeho hudobného festivalu zrušiť vystúpenie nemeckého orchestra vzhľadom na nejasný postoj jeho izraelského dirigenta k vláde Izraela. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
De Wever tvrdí, že toto rozhodnutie „právom vyvolalo veľké pobúrenie a bolo označené za antisemitské“.
„Zakázať niekomu výkon povolania len pre jeho pôvod je nerozvážne a nezodpovedné,“ napísal predseda belgickej vlády na sociálnej sieti X. Rozhodnutie organizátorov festivalu v belgickom Gente podľa neho výrazne poškodilo reputáciu Belgicka.
Krok organizátorov kritizovali aj Izrael a Nemecko. Mníchovská filharmónia mala na festivale vystúpiť 18. septembra pod taktovkou svojho budúceho hlavného dirigenta Lahava Šaniho, ktorý v súčasnosti pôsobí ako hudobný riaditeľ Izraelskej filharmónie a do Mníchova má oficiálne nastúpiť v sezóne 2026 – 2027.
Organizátori uviedli, že „nedokážu poskytnúť dostatočne jasné informácie o jeho postoji“ k izraelskej vláde, ktorá vyvolala vo svete rozruch vojnou proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy, pre vysoký počet zabitých civilistov a katastrofálnu humanitárnu situáciu v oblasti. Podľa svojich slov sa rozhodli zdržať spolupráce s partnermi, ktorí sa jednoznačne nedištancovali od tohto režimu.
Izrael bojuje proti Hamasu v Pásme Gazy už takmer dva roky, pričom zahynulo už viac ako 64.600 Palestínčanov. V palestínskej enkláve sa tiež šíri hladomor a predseda Medzinárodnej asociácie odborníkov na genocídu (IAGS) v tento mesiac oznámil, že podľa najnovšieho uznesenia organizácie boli splnené právne kritériá na konštatovanie, že Izrael pácha v Pásme Gazy genocídu.
Hoci izraelské kroky v Pásme Gazy vyvolali verejné pobúrenie v Európe, vlády európskych štátov sa nedokážu zhodnúť na tom, ako reagovať, konštatuje AFP.
