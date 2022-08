Belgický premiér: Nasledujúcich 5 až 10 zím bude pre Európanov ťažkých

Brusel 22. augusta (TASR) - Nasledujúcich päť až desať zím bude pre Európanov ťažkých. Uviedol to v pondelok belgický premiér Alexander De Croo. Šéf belgickej vlády to povedal v súvislosti s prudko rastúcimi cenami energií v Európe a neistotou súvisiacou s bezpečnosťou dodávok energie, informuje z Bruselu spravodajca TASR.



"Nasledujúcich päť až desať zím bude ťažkých. Vývoj situácie je zložitý v celej Európe. Niektoré sektory čelia vážnym ťažkostiam pri týchto vysokých cenách energií. Naša krajina sa s tým však dokáže vyrovnať," povedal De Croo počas pracovnej návštevy v prístave Zeebrugge.



S premiérovými slovami súhlasil aj šéf Združenia flámskych zamestnávateľov (VOKA) Hans Maertens, ktorý premiéra pozval na pracovnú návštevu. Zároveň upozornil, že nad mnohými spoločnosťami a vôbec nad flámskou ekonomikou visia "ťažké mraky".



"Situáciu pozorne sledujeme, ale musíme hovoriť jasne: najbližšie mesiace budú náročné, ďalšie zimy ťažké. Musíme sa z toho dostať. Dúfať v to najlepšie a zároveň sa pripravovať na to najhoršie. A aj keď bude situácia v konečnom dôsledku lepšia, ako očakávame, stále je vhodné byť dobre pripravený," opísal situáciu belgický premiér.



Belgičania podľa jeho slov dokážu čeliť nadchádzajúcej kríze "ak sa budú v týchto ťažkých časoch navzájom podporovať".