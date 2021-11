Belgický premiér odsúdil vlnu násilia počas protestov proti opatreniam

Na archívnej snímke belgický premiér Alexander De Croo v Bruseli 27. novembra 2020. Foto: TASR/AP

Brusel 22. novembra (TASR) - Belgický premiér Alexander De Croo v pondelok označil ako "" násilné udalosti a potýčky s políciou, ku ktorým došlo v nedeľu v Bruseli počas demonštrácie zvolanej na protest proti sprísneniu obmedzení zavedeným v snahe zabrániť šíreniu COVID-19. Uviedla to televízna stanica RTBF.De Croo vo vyhlásení, ktoré predniesol po pracovnom stretnutí s francúzskym premiérom Jeanom Castexom, vyjadril podporu polícii a vyzval na pokojnú diskusiu o pandémii a očkovaní, ktorá "".Traja belgickí policajti boli počas nedeľňajšej konfrontácie s demonštrantmi zranení a asi 40 demonštrantov bolo zatknutých. V Bruseli sa zišlo okolo 35.000 ľudí, aby pod heslom "" protestovali proti novým opatreniam federálnej vlády. Demonštrácia sa začala pokojne, neskôr však polícia musela použiť vodné delá a slzotvorný plyn, aby sa bránila pred skupinou ľudí, ktorí do policajtov hádzali rôzne predmety." zdôraznil De Croo. Upozornil, že niektorí násilní demonštranti mali kapucne a zahalené tváre a vyvesovali flámske nacionalistické vlajky, čo podľa jeho slov nemá nič spoločné s osobnou slobodou a je iba".Vzhľadom na nárast infekcií a hospitalizácií v súvislosti s ochorením COVID-19 vláda minulý týždeň rozhodla o sprísnení obmedzení prístupu na niektoré kultúrne, spoločenské a športové podujatia a na verejné miesta. Ochranné rúško sa stalo povinné aj pre držiteľov covidpasov a opätovne sa zaviedla práca z domu, najmenej štyri dni v týždni. Po troch týždňoch vláda toto rozhodnutie opäť prehodnotí.Nespokojnosť časti verejnosti vzbudzuje aj návrh ministra zdravotníctva, aby všetci lekári a zdravotníci boli od 1. apríla 2022 povinne zaočkovaní, ináč prídu o prácu. O tomto návrhu bude v týchto dňoch rokovať federálny parlament, pričom poslanci z niektorých strán môžu byť ovplyvnení "".Premiér De Croo v tejto súvislosti hovorí o potrebe širšej diskusie, a to aj s ľuďmi, ktorí majú pochybnosti. Podľa neho však táto debata musí byť založená na správnych informáciách, nie na dezinformáciách, a mala by sa viesť pokojne.