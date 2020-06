Belgický princ Joachim dostal pokutu za porušenie obmedzenia pohybu

Córdoba 11. júna (TASR) - Belgický princ Joachim dostal od španielskych úradov pokutu vo výške 10.400 eur za to, že porušil opatrenia obmedzujúce pohyb, keď koncom mája navštívil andalúzske mesto Córdoba a zúčastnil sa tam na večierku. S odvolaním sa na vyjadrenie nemenovaného predstaviteľa španielskej vlády o tom v stredu informovala agentúra AFP.



Pokuta bola podľa tohto zdroja 28-ročnému princovi uložená za "porušenie obmedzenia, ku ktorému sa aj priznal" a bol už o nej upovedomený. Joachim má teraz 15 dní na to, aby pokutu zaplatil alebo sa voči nej odvolal.



Princ sa k porušeniu karanténnych obmedzení priznal krátko po tom, ako o incidente informoval španielsky server El Confidencial. Ten zverejnil správu regionálneho rezortu zdravotníctva o tom, že do Córdoby "pricestovala z Belgicka osoba... ktorá sa 26. mája stretla v obytnej budove v Córdobe s celkovo 27 priateľmi a známymi".



V Andalúzii v tom čase neboli povolené v súlade s opatreniami zavedenými v rámci boja s koronavírusom zhromaždenia viac ako 15 ľudí. El Confidencial ďalej vo svojom článku uvádzal, že zmieneného Belgičana dva dni po večierku pozitívne otestovali na koronavírus.



Joachim odletel do Madridu 24. mája. Ďalej odtiaľ cestoval do Córdoby, kde sa od dva dni neskôr zúčastnil na zmienenom večierku. Na druhý deň začal pociťovať príznaky ochorenia COVID-19; pozitívne testovaný na nový koronavírus bol 28. mája. Podľa medializovaných správ mal však len ľahké príznaky ochorenia COVID-19.



Joachim je najmladším synom belgickej princeznej Astrid, sestry kráľa Filipa, ktorého je tak synovcom. Princ sa za svoje činy krátko po medializovaných správach verejne ospravedlnil a uviedol, že "prijme (ich) dôsledky".