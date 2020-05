Belgický princ sa nakazil koronavírusom na oslave v Španielsku

Brusel 30. mája (TASR) - Belgický princ Joachim - synovec kráľa Filipa - bol pozitívne testovaný na nový koronavírus SARS-CoV-2 po tom, čo sa zúčastnil na rodinnej oslave v Španielsku. Pre belgické médiá to v sobotu potvrdil tamojší kráľovský palác.



Na oslave sa zúčastnilo 27 ľudí, napísali španielske médiá s tým, že došlo k prekročeniu povoleného počtu zhromaždených osôb. Belgický kráľovský palác zase tvrdí, že na oslavu prišlo maximálne 12 osôb. V Španielsku sa v súčasnosti môžu stretávať naraz skupinky do 15 ľudí, pripomenul denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Princ Joachim (28) je najmladším synom princeznej Astrid, sestry kráľa Filipa. Ako napísala agentúra Belga, Joachim odletel do Madridu 24. mája, odkiaľ cestoval ďalej do andalúzskeho mesta Córdoba, kde sa od dva dni neskôr konala oslava. Na druhý deň začal pociťovať príznaky ochorenia COVID-19; pozitívne testovaný na nový koronavírus bol 28. mája.



Ako zdôraznil kráľovský palác, išlo o služobnú cestu súvisiacu s princovou pracovnou stážou, počas ktorej absolvoval aj súkromnú akciu.



Belgická verejnoprávna stanica RTBF dodala, že prípad vyšetrujú španielske úrady. To, kde sa princ Joachim nakazil, zatiaľ nie je známe.