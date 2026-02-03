Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Belgický princ priznal, že sa osobne stretol s Epsteinom

Na snímke Jeffrey Epstein. Foto: TASR/AP

Belgický princ v pondelok uviedol, že ho Epstein kontaktoval v čase, keď pracoval ako stážista v OSN a neskôr v newyorskej banke, a chcel, aby ho predstavil svojim kráľovským rodičom.

Brusel 3. februára (TASR) - Belgický princ Laurent v pondelok uviedol, že mal „dve osobné stretnutia“ s americkým finančníkom a súdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. K tomuto kroku pristúpil po tom, čo sa jeho meno objavilo v spisoch spojených s vyšetrovaním Epsteina, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Belga.

Princ Laurent je mladším bratom belgického kráľa Filipa. Pre agentúru Belga spresnil, že schôdzky, ktoré sa uskutočnili na Epsteinovu žiadosť, sa datujú na začiatok 90. rokov 20. storočia a začiatok 21. storočia.

Šesťdesiatdvaročný Laurent poprel, že by sa so zosnulým súdeným pedofilom niekedy stretol na „verejných alebo skupinových podujatiach“.

Toto objasnenie prišlo po predchádzajúcom vyhlásení, v ktorom sa uvádzalo, že Laurent sa „nikdy, priamo ani nepriamo, nezúčastnil na žiadnej akcii“ s Epsteinom a jeho sprievodcami.

Laurent, ktorý nie je obvinený z priestupku, patrí medzi početné významné osobnosti spomenuté v najnovšej zbierke dokumentov o Epsteinovi, ktoré v piatok zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti.

Laurent uviedol, že túto, ako aj ďalšie ponuky zo strany Epsteina odmietol, kým ho o desať rokov neskôr opäť nekontaktoval. Vtedy ho finančník pozval na večeru do Paríža s „hlavou štátu a bohatými a vplyvnými mužmi“. Princ tvrdí, že aj túto ponuku odmietol.

Americký finančník Jeffrey Epstein spáchal samovraždu v roku 2019 vo väzení v New Yorku. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá. Mnohí občania USA a pravicoví influenceri majú podozrenie, že si Epstein v skutočnosti nevzal život, ale bol zavraždený, aby nemohol vypovedať o svojich prominentných klientoch.
