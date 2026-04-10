Belgický prístav Antverpy po úniku ropných látok znovu otvorili
Autor TASR
Antverpy 10. apríla (TASR) - Lodnú dopravu v okolí belgického prístavu Antverpy v piatok opätovne obnovili po tom, ako ju takmer úplne zastavil únik ropných látok. Oznámili to predstavitelia prístavu, ktorý patrí k najväčším v Európe, píše TASR podľa agentúry AFP.
K úniku došlo počas noci pri dopĺňaní paliva do lode v doku Deurganck. Dok zostáva uzavretý, hlavný prístup do prístavu cez ústie rieky Šelda do Severného mora však už znovu otvorili pre lodnú dopravu.
Obmedzenie prevádzky sa podľa belgických médií dotklo niekoľkých desiatok kontajnerových a nákladných lodí. Prístav už dopoludnia uviedol, že únik zastavili, znečistenie sa však rozšírilo do Šeldy. Odstraňovanie uniknutých látok pokračuje, pričom civilná ochrana a ďalšie zložky monitorujú situáciu a možný vplyv na okolité prírodné oblasti.
Prístav s oficiálnym názvom Antverpy-Brugy je po Rotterdame druhým najväčším prístavom v Európe podľa objemu nákladu. Je to dôležitá vstupná brána do Európy pre tovar z USA, Číny i ďalších krajín.
