Belgický súd odložil prevoz teroristu Salaha Abdeslama do Francúzska

Brusel 4. októbra (TASR) – Bruselský odvolací súd v utorok zabránil tamojším úradom previezť odsúdeného teroristu Salaha Abdeslama do Francúzska, kde si má odpykať zvyšok doživotného trestu za teroristické útoky v Paríži z roku 2015, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Abdeslam je jediným preživším členom oddielu džihádistov, ktorý vo francúzskej metropole v roku 2015 zavraždili 130 ľudí. Súd ho v júli navyše uznal vinným aj v prípade teroristického útoku v Bruseli z roku 2016, pri ktorých zahynulo najmenej 34 ľudí a ďalších niekoľko stoviek utrpelo zranenia.



Odsúdený terorista mal byť prevezený späť do Francúzska do 12. októbra, bruselský súd však prevoz dočasne pozastavil. Rozhodnutie zdôvodnil tým, že by prevoz mohol porušiť Abdeslamove práva garantované Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý každej osobe garantuje "právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života". Abdeslamovi právnici tvrdia, že celá jeho rodina žije v Belgicku, kde aj vyrástol, hoci má francúzske občianstvo.



Abdeslamov právnik Michel Bouchat rozhodnutie súdu označil za veľké víťazstvo a úľavu a vyhlásil, že v belgickom väzení ho môžu navštevovať príbuzní. Bouchat tvrdí, že v belgickom väzení má aj vyššiu šancu na resocializáciu. Prípadom sa teraz bude zaoberať iný bruselský súd.



Abdeslam strávil väčšinu času od svojho zatknutia v marci 2016 vo väzbe vo Francúzsku. V roku 2022 bol vydaný do Belgicka, kde sa postavil pred súd, avšak pod podmienkou, že po jeho skončení bude vrátený späť do Francúzska.