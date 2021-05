Belgický súd odobril vydanie gréckeho europoslanca do vlasti

Brusel 7. mája (TASR) - Belgický súd odobril v piatok vydanie gréckeho krajne pravicového europoslanca Jannisa Lagosa do vlasti. Tam si má tento niekdajší zakladateľ a popredný člen gréckej neonacistickej strany Zlatý úsvit odpykať trest 13 rokov väzenia. O rozhodnutí súdu o jeho extradícii informovala v piatok bruselská prokuratúra, z ktorej vyhlásenia citovala agentúra AP.



Prokuratúra uviedla, že Lagos sa môže do pondelka odvolať proti verdiktu súdu, ktorý rozhodol, že nič nebráni jeho extradícii, respektíve aplikovaniu európskeho zatykača vydaného na jeho osobu. Prokuratúra však neuviedla, kedy majú Lagosa vydať do Grécka, pričom sa odvolala na "bezpečnostné dôvody". Samotný politik po svojom minulotýždňovom zadržaní, ktorému predchádzalo odobratie jeho imunity europoslanca, vydanie do vlasti odmietal.



Lagosa (48) vlani v októbri grécky súd spoločne s ďalšími lídrami i bývalými členmi krajne pravicovej strany Zlatý úsvit odsúdil za členstvo v zločineckej organizácii a ďalšie trestné činy. Došlo k tomu týždeň po tom, ako súd v Aténach označil stranu Zlatý úsvit (Chrysi avgi) za zločineckú organizáciu.



Lagosa spolu so zakladateľom a lídrom strany Zlatý úsvit Nikosom Michaloliakosom a ďalšími členmi vedenia tejto strany odsúdili na 13 rokov väzenia. Súd zároveň udelil nižšie tresty odňatia slobody desiatkam ďalších členov Zlatého úsvitu vrátane bývalých poslancov gréckeho parlamentu.



Lagosa však pred nástupom na výkon trestu chránila práve imunita poslanca europarlamentu, do ktorého ho zvolili v roku 2019 - ešte ako člena Zlatého úsvitu. Túto stranu Lagos ešte v priebehu toho istého roka opustil a stal sa nezávislým europoslancom, pričom v EP bol v skupine tzv. nezaradených.



Grécke úrady na poslancov EP apelovali, aby mu imunitu odobrali. Stalo sa tak v hlasovaní z 27. apríla, keď sa za zrušenie jeho imunity vyslovilo drvivou väčšinou 658 europoslancov, proti ich bolo len 25.



Proces s členmi Zlatého úsvitu bol považovaný za jeden z najdôležitejších v moderných politických dejinách Grécka. Podnietila ho vražda 34-ročného protifašistického rappera Pavlosa Fyssasa, ktorého v noci v septembri 2013 naháňal dav násilníkov zo Zlatého úsvitu a nakoniec ho jeden z prívržencov tejto strany dobodal na smrť pred kaviarňou na predmestí Atén.



Michaloliakos a väčšina odsúdených členov strany už v Grécku nastúpila na výkon trestu. Výnimkou je Christos Pappas, považovaný v Zlatom úsvite za tzv. muža číslo dva, ktorý je momentálne na úteku.



Zlatý úsvit mal v rokoch 2012-19 aj zastúpenie v gréckom parlamente. V roku 2015 bola táto neonacistická strana založená v 80. rokoch minulého storočia dokonca tretím najsilnejším politickým subjektom v krajine. Na úpadok jej popularity však mala veľký vplyv práve vražda rappera Fyssasa.