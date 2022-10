Belgický súd odsúdil členov gangu, ktorý kradol letecké palivo NATO

Brusel 3. októbra (TASR) - Trestný súd z juhobelgického mesta Mons v pondelok odsúdil viacerých mužov zapojených do krádeže leteckého paliva, čím poškodili majetok NATO, keď z potrubia zásobujúceho Hlavné veliteľstvo spojeneckých síl NATO v Európe v Monse bolo nezákonne prečerpaných viac ako dva milióny litrov kerozínu. Píše o tom tlačová agentúra Belga.



Vyšetrovatelia zistili, že zločinecká organizácia, ktorej členmi boli občania viacerých východoeurópskych krajín, tajne odčerpávala pohonné látky napojením sa na potrubia v obci Beloeil v blízkosti Monsu.



Vodca gangu, ktorý je ruského pôvodu, bol odsúdený na osem rokov väzenia a hrozí mu aj pokuta 240.000 eur. Rumunského vodiča, ktorý bol tiež obžalovaný, súd oslobodil, ale nemenovaný muž z Talianska, ktorý bol zapojený do rozhodovania v gangu, dostal štyri roky väzenia a pokutu 160.000 eur.



Úrady začali tento prípad riešiť v lete 2019, keď sa belgická spoločnosť Belgian Pipeline Organization (BPO) sťažovala na abnormálne poklesy tlaku v potrubí medzi obcami Beloeil a Rumes, ku ktorým dochádzalo od decembra 2018.



Polícia v septembri 2019 zadržala na diaľničnom úseku pri belgicko-francúzskych hraniciach nákladné auto registrované v Taliansku, ktoré bolo naplnené leteckým palivom. Na základe výpovedí talianskeho vodiča polícia zistila, že potrubie napojené na potrubie patriace organizácii NATO končilo v sklade patriacom do obce Beloeil, ktorý si v roku 2014 prenajal občan Moldavska ako šéf nemenovanej dopravnej spoločnosti.



Moldavčan bol odsúdený na tri roky odňatia slobody s podmienečným odkladom na päť rokov a peňažnú pokutu 8000 eur.



Tento sklad 24 hodín denne po sedem dní v týždni strážili dvaja muži z krajín východnej Európy. Tým súd za účasť v gangu vymeral dvojročný trest za mrežami.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)