Belgický súd odsúdil obžalovaných z teroristického útoku v Bruseli

Brusel 16. septembra (TASR) - Súdny proces v prípade útokov islamistov z roku 2016 v Bruseli, ktorý si vyžiadal desiatky mŕtvych a stovky zranených, sa v piatok skončil vynesením niekoľkých doživotných trestov pre viacerých páchateľov. Ďalší dostali 30 alebo 20 rokov väzenia. TASR prevzala správu z agentúr AFP a DPA.



Šesť mužov uznal súd v júli tohto roku za vinných z teroristickej vraždy a dvaja ďalší boli odsúdení za účasť na činnosti teroristickej skupiny.



Medzi odsúdenými je aj francúzsky občan Salah Abdeslam a Belgičan marockého pôvodu Mohamed Abrini, ktorí už boli odsúdení vo Francúzsku na doživotie za masaker v Paríži z roku 2015.



Abrini, ktorý bol jedným z plánovaných samovražedných atentátnikov, ale na poslednú chvíľu sa rozhodol nevyhodiť sa do vzduchu, dostal 30 rokov väzenia.



Súd rozhodol, že Abdeslam nedostane ďalší trest odňatia slobody, pretože v roku 2018 bol v Belgicku odsúdený na 20 rokov za streľbu na policajtov.



Súd taktiež rozhodol, že žiadnemu z odsúdených neodoberie belgickú štátnu príslušnosť.



Samovražedné bombové útoky na letisku v Bruseli a v tamojšom metre si 22. marca 2016 vyžiadali 32 obetí na životoch a 340 zranených. K útokom sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS).



K útokom v Bruseli prišlo niekoľko mesiacov po atentátoch džhádistov v Paríži z novembra 2015, pri ktorých zahynulo 130 ľudí. Vyšetrovatelia pritom predpokladajú, že bunky IS, ktoré stáli za týmito útokmi, boli prepojené.



Proces, ktorý sa začal koncom minulého roka, sa konal za prísnych bezpečnostných opatrení v prerobených miestnostiach bývalého veliteľstva NATO.