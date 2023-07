Belgický súd: Najmladší voliči sa nebudú registrovať pre voľby do EP

Brusel 24. júla (TASR) - Belgický Ústavný súd minulý týždeň zrušil povinnosť pre mladých ľudí vo veku 16 a 17 rokov vopred sa zapísať do zoznamu voličov pre voľby do Európskeho parlamentu (EP), informuje spravodajca TASR.



Ako upozornila televízna stanica RTBF v utorok, federálna vláda vlani prijala zákon vyžadujúci povinnú registráciu pre voličov vo veku 16 a 17 rokov. Vláda teraz bude musieť nájsť riešenie, aby neodradila od účasti vo voľbách do EP asi 280.000 mladých ľudí.



V Belgicku je účasť vo voľbách povinná. Registrácia 16- a 17-ročných voličov bola schválená so zámerom, že po zaregistrovaní sa na voličský zoznam bude ich účasť vo voľbách povinná.



Belgicko je štvrtou krajinou v EÚ (po Malte, Nemecku a Rakúsku), ktorá umožňuje mladým ľuďom vo veku 16 a 17 rokov voliť v eurovoľbách 9. júna 2024. Predmetný zákon vstúpil do platnosti 1. mája a úrady už spustili informačnú kampaň zameranú na najmladších voličov.



Rozsudok Ústavného súdu, že táto kategória voličov sa nemusí vopred registrovať na voličské zoznamy, však situáciu komplikuje pre federálnu vládu. Má tri možnosti - zrušiť zákon, ktorý presadila, zaviesť povinné právo voliť pre každého od 16 rokov, čo môže mladých odradiť, alebo vyhlásiť voľby do europarlamentu za nepovinné.



Ústavná povinnosť voliť sa totiž vzťahuje len pre voľby do federálneho a regionálnych parlamentov a netýka sa volieb do Európskeho parlamentu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)