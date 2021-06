Belgický súd stanovil firme AstraZeneca harmonogram na dodávky vakcín

Brusel 18. júna (TASR) - Prvostupňový súd v Bruseli v piatok rozhodol o vydaní predbežných opatrení v spore Európskej komisie (EK) a 27 členskými štátov EÚ proti farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca.



Súd nariadil firme AstraZeneca, aby do 27. septembra 2021 urgentne dodala 50 miliónov dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a to podľa nasledovného záväzného harmonogramu: 15 miliónov dávok do 26. júla, 20 miliónov dávok do 23. augusta a 15 miliónov dávok do 27. septembra.



V prípade nedodržania týchto dodacích lehôt bude musieť AstraZeneca zaplatiť pokutu 10 eur za každú nedoručenú dávku, uviedla v správe pre médiá EK.



Rozhodnutie súdu o vydaní predbežných opatrení je založené na skutočnosti, že spoločnosť AstraZeneca vážne porušila svoje zmluvné povinnosti voči exekutíve EÚ.



Súd upozornil, že výrobca vakcín mal vyvinúť všetko úsilie na ich dodanie v dohodnutom časovom harmonograme vrátane výrobkov z britských výrobných závodov, čo je v kúpnej zmluve vyslovene uvedené.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová rozhodnutie bruselského súdu privítala. "Toto rozhodnutie potvrdzuje pozíciu Európskej komisie: AstraZeneca nesplnila záväzky, ku ktorým sa zaviazala v zmluve. Je dobré vidieť, že to potvrdzuje aj nezávislý sudca," uviedla šéfka exekutívy EÚ, pričom zdôraznila, že európska očkovacia kampaň bola založená na spoľahlivom právnom základe.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)