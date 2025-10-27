< sekcia Zahraničie
Belgický sudca varuje pred dopadom obchodovania s drogami
Obchodovanie s drogami mení Belgicko na „narkoštát“ a ohrozuje právny poriadok, varoval antverpský sudca v anonymnom liste zverejnenom v pondelok.
Autor TASR
Brusel 27. októbra (TASR) - Obchodovanie s drogami mení Belgicko na „narkoštát“ a ohrozuje právny poriadok, varoval antverpský sudca v anonymnom liste zverejnenom v pondelok. Federálnu vládu v ňom tiež žiadal o naliehavú pomoc, informuje TASR podľa magazínu Politico.
„To, čo sa dnes deje v našom okrese a mimo neho, už nie je klasický problém kriminality. Čelíme organizovanej hrozbe, ktorá podkopáva naše inštitúcie,“ napísal sudca v liste zverejnenom na oficiálnej webovej stránke belgického súdneho systému.
„Rozsiahle mafiánske štruktúry sa zakorenili a stali sa paralelnou mocou, ktorá ohrozuje nielen políciu, ale aj súdnictvo. Dôsledky sú vážne: meníme sa na narkoštát? Myslíte si, že to nie je možné? Že je to prehnané? Podľa nášho komisára pre drogy je tento vývoj už v plnom prúde. Moji kolegovia a ja túto obavu zdieľame,“ dodal sudca.
Sudca v liste píše, že narkoštát sa vyznačuje nelegálnou ekonomikou, korupciou a násilím. Tieto podmienky už podľa neho Belgicko spĺňa.
„Toto podplácanie preniká do našich inštitúcií. Prípady, ktoré som viedol v posledných rokoch – a ja som len jeden zo 17 vyšetrovacích sudcov v Antverpách – viedli k zatknutiu zamestnancov pracujúcich na kľúčových pozíciách v prístave, colníkov, policajtov, mestských úradníkov a, žiaľ, dokonca aj zamestnancov justičného systému,“ ozrejmuje sudca.
„Útok na dom s bombou alebo vojenskými zbraňami, vlámanie do domu alebo únos sa dajú ľahko objednať online. Nemusíte ani chodiť na dark web, stačí účet na Snapchate,“ dodal sudca.
Politico vysvetľuje, že prístav v Antverpách slúži ako vstupná brána pre nelegálne drogy do Belgicka a ďalej do Európy. Podľa magazínu drogy negatívne ovplyvňujú aj Brusel, ktorý sužuje vlna strelných incidentov súvisiacimi s drogami. Len tento rok ich bolo viac ako 60, z nich 20 počas leta.
