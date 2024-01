Belgorodská oblasť ponúkla obyvateľom svojej metropoly presťahovanie

Moskva 5. januára (TASR) - Ruská Belgorodská oblasť hraničiaca s Ukrajinou ponúkla v piatok niektorým obyvateľom v oblastnom hlavnom meste Belgorod presťahovanie do bezpečia. Návrh prišiel po vlne intenzívnych ukrajinských útokov a ostreľovania, pri ktorých vybilo aj okná na výškových budovách, čo vyvolalo paniku medzi ľuďmi. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



Gubernátor Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov uviedol, že po žiadostiach vystrašených obyvateľov na sociálnych sieťach už "niekoľko rodín" presťahovali.



Ukrajinské sily v piatok opäť ostreľovali ruskú Belgorodskú oblasť aj samotné mesto Belgorod. Miestne úrady hlásili najmenej troch zranených.



Gladkov dodal, že obyvateľov presunú do miest Staryj Oskol a Gubkin, teda ďalej od hraníc, kde ich ubytujú v "pohodlných podmienkach".



"Zostanete tam tak dlho, ako bude treba," uviedol Gladkov, ale varoval, že dočasné ubytovanie nebude stačiť pre všetkých. "Vyzvem svojich kolegov, gubernátorov iných oblastí, aby nám pomohli," doplnil.



Úrady v tejto oblasti tiež oznámili, že pre ostreľovanie tam zostanú niektoré školy zatvorené až do 19. januára.



Mesto Belgorod sa nachádza približne 30 kilometrov od hranice s Ukrajinou a od začiatku ruského vojenského útoku na Ukrajinu vo februári 2022 je opakovane cieľom ukrajinského ostreľovania. Počas uplynulého víkendu si tam ukrajinské útoky vyžiadali 25 obetí.



Úrady v meste tiež v piatok vyzvali obyvateľov, aby si zabezpečili okná na domoch lepiacou páskou. "Odporúčame prelepiť okná lepiacou páskou. Je to dobrý spôsob, ako okná ochrániť pred nárazovou vlnou. Sklo sa nerozbije na malé kúsky," uviedol mestský úrad Belgorodu na sociálnej sieti Telegram. Pridal aj inštrukcie, ako pásku nalepiť.