< sekcia Zahraničie
Belgorodská oblasť zvažuje dočasnú evakuáciu pre výpadky elektriny
Moskva minulý týždeň podnikla jeden z najtvrdších úderov na Kyjev, pričom zaútočila aj novou raketou stredného doletu Orešnik na Ľvov na západe Ukrajiny.
Autor TASR
Moskva 13. januára (TASR) - Úrady v západoruskej Belgorodskej oblasti pripravujú obyvateľov na dočasné presídlenie v dôsledku rozsiahlych výpadkov elektriny a kúrenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Chápeme, že nie je možné úplne obnoviť dodávky, najmä v obytných budovách, ale aj v priemyselných podnikoch, ktoré majú záložné kapacity,“ uviedol tamojší gubernátor Viačeslav Gladkov na platforme Telegram. Požiadal preto obyvateľov oblasti, aby si našli dočasné útočisko. Zdôraznil, že nejde o trvalé presídlenie do ďalších oblastí, no tamojšia vláda sa pripravuje aj na potenciálnu evakuáciu najviac zasiahnutých štvrtí do iných miest.
Moskva minulý týždeň podnikla jeden z najtvrdších úderov na Kyjev, pričom zaútočila aj novou raketou stredného doletu Orešnik na Ľvov na západe Ukrajiny. Kyjev medzitým zasiahol Belgorodskú oblasť, kde došlo k výpadkom elektrickej energie. Opravy tam naďalej pokračujú.
Belgorodská oblasť susedí s ukrajinskou Charkovskou oblasťou a podľa Reuters je od začiatku konfliktu medzi Moskvou a Kyjevom vo februári 2022 pravidelne terčom ukrajinských útokov.
„Chápeme, že nie je možné úplne obnoviť dodávky, najmä v obytných budovách, ale aj v priemyselných podnikoch, ktoré majú záložné kapacity,“ uviedol tamojší gubernátor Viačeslav Gladkov na platforme Telegram. Požiadal preto obyvateľov oblasti, aby si našli dočasné útočisko. Zdôraznil, že nejde o trvalé presídlenie do ďalších oblastí, no tamojšia vláda sa pripravuje aj na potenciálnu evakuáciu najviac zasiahnutých štvrtí do iných miest.
Moskva minulý týždeň podnikla jeden z najtvrdších úderov na Kyjev, pričom zaútočila aj novou raketou stredného doletu Orešnik na Ľvov na západe Ukrajiny. Kyjev medzitým zasiahol Belgorodskú oblasť, kde došlo k výpadkom elektrickej energie. Opravy tam naďalej pokračujú.
Belgorodská oblasť susedí s ukrajinskou Charkovskou oblasťou a podľa Reuters je od začiatku konfliktu medzi Moskvou a Kyjevom vo februári 2022 pravidelne terčom ukrajinských útokov.