Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 21. október 2025Meniny má Uršuľa
< sekcia Zahraničie

Belize dočasne príjme migrantov, ktorí žiadajú o azyl v USA

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Americká vláda v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu už uzavrela dohody napríklad s Rwandou, Južným Sudánom, Salvádorom a Ugandou.

Autor TASR
Belmopan 21. októbra (TASR) - Belize súhlasilo s prijatím migrantov, ktorí žiadajú o azyl v Spojených štátoch, oznámili v pondelok obe krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Vláda Belize na sociálnych sieťach uviedla, že uzavrela dvojročnú dohodu so Spojenými štátmi, na základe ktorej môžu byť žiadatelia o azyl v USA dočasne poslaní do Belize ako „bezpečnej tretej krajiny“, zatiaľ čo sa posudzujú ich žiadosti. Dohodu však ešte musí schváliť belizský senát, aby vstúpila do platnosti.

V príspevku na platforme X úrad amerického ministerstva zahraničných vecí označil dohodu za „dôležitý míľnik v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu, zneužívaniu azylového systému krajiny a v posilnení záväzku spoločne riešiť výzvy v rámci našej hemisféry“.

Podrobnosti dohody doposiaľ nie sú známe.

Americká vláda v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu už uzavrela dohody napríklad s Rwandou, Južným Sudánom, Salvádorom a Ugandou. V roku 2025 prijali štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí boli deportovaní z USA, aj štáty ako Panama, Kostarika, Salvádor a Honduras.
.

Neprehliadnite

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte

LESŇÁK: Masáž vplýva na fyzické zdravie a pomáha odbúravať stres

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Október nás ešte prekvapí