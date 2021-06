Bellingcat: Bykova otrávili ako Navaľného a Kara-Murzu

Na archívnej snímke ruský spisovateľ Dmitrij Bykov drží v rukách národné literárne ocenenie Big Book award, ktoré získal za svoju knihu "Boris Pasternak" 22. novembra 2006 v Moskve. Foto: TASR/AP

Moskva 9. júna (TASR) - Dôstojníci ruskej tajnej služby FSB, ktorí údajne otrávili politika Alexeja Navaľného a novinára Vladimira Kara-Murzu, rok sledovali aj známeho spisovateľa, básnika a publicistu Dmitrija Bykova, až kým nebol v roku 2019 hospitalizovaný po prudkom zhoršení zdravotného stavu, k čomu došlo na palube lietadla.S odvolaním sa na investigatívny web Bellingcat o tom v stredu informoval spravodajský web Novaja gazeta (NG).Bykov je známy aj ako životopisec Borisa Pasternaka, Bulata Okudžavu, Maxima Gorkého a Vladimira Majakovského. Na prelome 20. a 21. storočia sa stal moderátorom viacerých televíznych projektov a účinkoval tiež v rozhlase, kde mal aj autorské programy. Angažuje sa ako občiansky aktivista a je veľkým kritikom súčasného ruského vedenia a prezidenta Vladimira Putina. Pôsobí aj ako pedagóg či filmový kritik.Tím investigatívnych novinárov z portálu Bellingcat zistil, že predpokladaní dôstojníci FSB začali Bykova sledovať najmenej rok pred otravou – zrejme už v máji 2018, keď išiel prednášať do mesta Ufa. K otrave došlo o rok neskôr, v apríli 2019, keď bol spisovateľ v Novosibirsku.Podľa novinárov sa tam agentom FSB podarilo dostať do hotelovej izby, kde bol Bykov ubytovaný. Predpokladajú, že Bykov bol otrávený rovnakým spôsobom ako Navaľnyj – otravnou látkou nanesenou na spodnú bielizeň.NG dodala, že Bykovovi prišlo nevoľno 16. apríla počas letu z Novosibirska do Ufy, kde ho po pristátí lietadla hospitalizovali. Niekoľko dní tam bol napojený na pľúcnu ventiláciu. Lekárske konzílium 18. apríla súhlasilo s jeho prevozom do Moskvy. Z bezvedomia sa Bykov prebral 22. apríla, pričom začal samostatne dýchať aj hovoriť.Bykov bol vždy presvedčený, že dôvodom jeho náhlej hospitalizácie bol pokus o otrávenie.Bellingcat vo svojom materiáli poznamenal, že Bykov mal veľa symptómov ako Navaľnyj: neobvykle silné potenie a pri normálnej frekvencii srdcovej činnosti mu zistili hypovolémiu (zníženie celkového množstva krvi).Lekári však vtedy nedospeli k jednoznačnej diagnóze. Rovnako ako v prípade Navaľného zvažovali okrem iného aj verziu súvisiacu s dekompenzáciou diabetu či infarkt. Táto verzia sa však ukázala ako neudržateľná.Všetci lekári, s ktorými novinári z Bellingcatu hovorili, totiž uviedli, že taký klinický obraz ako u Bykova nemohli spôsobiť žiadne prirodzené príčiny.Šéf investigatívneho tímu Bellingcatu Christo Grozev v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy v stredu uviedol, že novinárskym pátraním sa zistilo, že "týmito otravami sa v FSB zaoberá asi desať ľudí". Podľa jeho slov je zvláštne, že si ako obeť otravy vybrali práve Bykova.dodal.