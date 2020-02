Bellingcat: Dôstojník GRU bol diplomatom v ruskej misii pri WTO

Moskva 26. februára (TASR) - Jedným z troch údajných agentov ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU, ktorý je v Bulharsku obvinený z pokusu o vraždu podnikateľa Emilijana Gebreva, je diplomat pôsobiaci donedávna v ruskej misii pri Svetovej obchodnej organizácii (WTO) v Ženeve.



Uvádza sa to v správe o spoločnom vyšetrovaní investigatívnych webových portálov Bellingcat a The Insider a švajčiarskeho portálu Tamedia, o ktorej v stredu informovala rozhlasová stanica Slobodná Európa (RFE/RL).



Ako sa pripomína v spoločnej správe, z pokusu o vraždu Gebreva a dvoch ďalších osôb v Bulharsku obvinili trojicu Rusov, vydali na nich európske zatykače a zaradili ich do medzinárodného zoznamu hľadaných osôb. Medzi nimi je aj Georgij Gorškov, ktorého pravé meno je podľa zistení investigatívnych portálov Jegor Gordijenko. Ide údajne o ruského diplomata v postavení tretieho tajomníka.



RFE/RL vo svojej správe píše, že okrem pokusu o vraždu bulharského podnikateľa sa Gorškov/Gordijenko zapojil aj do ďalších operácií GRU mimo územia Ruska. Spolupracoval aj s osobami podozrivými z pokusu o vraždu bývalého agenta GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije z marca roku 2018.



Gebrev, jeho syn a ďalšia osoba boli otrávení v roku 2015 v Sofii, pričom existuje podozrenie, že pri útoku na nich bola použitá nervovoparalytická látka typu novičok - podobne ako zrejme aj pri útoku na Skripaľovcov.



Gordijenko/Gorškov bol údajne jednou z ôsmich osôb zapojených do tohto zločinu a zjavne v ňom zohral dôležitú úlohu, keďže patrí medzi troch Rusov, ktorí sa nedávno dostali na zoznam hľadaných osôb.



Hovorca WTO Keith Rockwell pre portál Tamedia potvrdil, že Jegor Gordijenko bol akreditovaný pri WTO ako člen ruskej delegácie a mal tam pracovať do konca roku 2020. Z diplomatickej misie však odišiel už v roku 2018.



Hovorkyňa ruskej misie pri WTO podľa RFE/RL uviedla, že o Gordijenkovi nemá žiadne informácie.



V správe o vyšetrovaní investigatívnych portálov sa uvádza, že Gordijenko/Gorškov v roku 2018 odcestoval zo Ženevy nečakane a náhle a následne sa objavil v sídle GRU.



Deň pred jeho odletom zo Ženevy portál Bellingcat zverejnil výsledky prešetrovania aktivít predpokladaných travičov Skripaľovcov. Uvádza sa v nich, že Gordijenko počas pobytu v Ženeve veľmi často komunikoval s Anatolijom Čepigom (alias Boširovom), Alexandrom Miškinom (Petrovom) a Denisom Sergejevom podozrivými z pokusu o vraždu Skripaľovcov.



Gebrev, ktorý je vlastníkom bulharského zbrojárskeho podniku Dunarit, jeho syn Christo a výrobný manažér zbrojárskej spoločnosti EMKO Valentin Tachčiev podľa agentúry BTA po kontakte s jedom len tesne unikli smrti. Podľa medializovaných správ, na ktoré odkazuje AFP, sa mohol stať Gebrev terčom otravy pre konflikt svojich podnikateľských aktivít so záujmami vplyvných Rusov a ich spojencov v Bulharsku.



Vyšetrovanie otravy týchto Bulharov pred vyše rokom znovu otvorili pre podozrenie, že išlo o otravu novičkom, podobne ako v prípade otravy ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry v anglickom meste Salisbury z roku 2018.