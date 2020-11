Holandský portál píšuci o MH17 má údajne prepojenie na ruskú rozviedku

Brusel/Amsterdam 12. novembra (TASR) - Investigatívny portál Bellingcat upozornil na skutočnosť, že holandský novinár, ktorý píše články o katastrofe letu MH17 pre konšpiračnú webovú stránku Bonanza Media, má prepojenie na ruskú spravodajskú službu (GRU). Uviedol to vo štvrtok spravodajský server DutchNews.nl.



Podľa novinárov z Bellingcat e-maily, ku ktorým sa dopátrali, ukazujú, že Bonanza Media mala časté kontakty s vysokým ruským vojenským predstaviteľom a pred zverejnením zasielala články na posúdenie ruskej vojenskej spravodajskej službe GRU.



DutchNews.nl pripomenul, že spoločnosť Bonanza Media, ktorá sa označuje za platformu pre nezávislých novinárov, založila v roku 2019 bývalá novinárka Russia Today Jana Jerlašovová. Tá do redakčného tímu priviedla holandského blogera Maxa van der Werffa, aby písal o tragédii letu MH17, čiže o zostrelení lietadla malajzijských aerolínií nad východnou Ukrajinou v júli 2014, pričom zahynulo všetkých 298 ľudí na palube. Väčšina z nich boli Holanďania.



Bonanza Media od svojho vzniku zverejnila množstvo konšpiračných teórií o prípade MH17 s dôrazom na správy, že lietadlo bolo zostrelené ukrajinskou stíhačkou alebo ukrajinskou raketou Buk.



V súčasnosti prebieha súdny proces so štyrmi mužmi, ktorí mali zaobstarať raketu typu zem-vzduch pre sily proruských povstalcov. Obžaloba na základe záverov Spoločného vyšetrovacieho tímu (JIT) tvrdí, že raketu použili proruskí separatisti, ktorí si mysleli, že strieľajú na vojenské lietadlo.



Podľa údajov, ku ktorým dospel Bellingcat, mala Jerlašovová v priemere dva telefonické hovory denne s GRU. Vo februári tohto roku poslala nemenovanému ruskému úradníkovi návrh textu, ktorý sa mal použiť ako propagačný materiál k dokumentu Bonanza Media o MH17. "Pozriete si text Theovej propagácie, prosím? Ak je všetko v poriadku, vydá to a s rovnakým textom vytvorí udalosť na sociálnych sieťach," písala Jerlašovová ruskej rozviedke.



Bellingcat poukázal aj na ďalší príklad vplyvu ruskej rozviedky, na zmeny, ktoré v konkrétnom článku urobil novinár Eric van de Beek. Ten kedysi pracoval pre spoločnosť Elsevier zameriavajúcu sa na vedecko-technologické a zdravotné spravodajstvo, v súčasnosti píše pre Bonanza Media a pre časopis De Andere Krant, ktorý šíri konšpiračné teórie. Okrem toho investigatívci z Bellingcat upozornili, že Jerlašovová aj Van der Werff sa bez problémov dostali do ťažko prístupnej oblasti Ukrajiny, kde bolo lietadlo zostrelené a ktorá bola pod kontrolou povstalcov, a dostali možnosť hovoriť s proruskými bojovníkmi.



DutchNews.nl uviedol, že Bonanza Media, Jerlašovová, Van der Werff a Van de Beek všetky obvinenia načrtnuté Bellingcat odmietli.



Podľa vyhlásenia Bellingcat odhaľovanie spravodajského pozadia spoločnosti Bonanza Media je dôležité aj preto, že obhajcovia Olega Pulatova - jediného podozrivého z účasti na zostrelení letu MH17, ktorý má právnu obhajobu - v prebiehajúcom trestnom konaní ako dôkazy v prospech svojho klienta predkladajú články uverejnené cez Bonanza Media.