Bellingcat: Vyšetrovanie naznačuje, že na iránsku školu zaútočili USA
Video, ktoré zdieľal Bellingcat, je trojsekundový klip natočený v deň útoku.
Autor TASR
Jeruzalem 9. marca (TASR) - Investigatívny portál Bellingcat v pondelok upozornil, že nedávno zverejnené video „zrejme protirečí“ tvrdeniam amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorých je za útok na iránsku školu na začiatku vojny na Blízkom východe s viac než 165 obeťami zodpovedný Teherán. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Portál tak poukazuje na vinu USA za útok z 28. februára, ktorý zasiahol školu susediacu so základňou iránskych Revolučných gárd v Mínáb v provincii Hormozgán na juhu krajiny. Odborníci, na ktorých sa odvoláva AP, podľa analýzy satelitných snímok tvrdia, že škola bola pravdepodobne zasiahnutá počas rýchleho sledu bômb zhodených na areál.
Video, ktoré zdieľal Bellingcat, je trojsekundový klip natočený v deň útoku. V nedeľu ho šírila iránska polooficiálna tlačová agentúra Mehr. Video ukazuje muníciu dopadajúcu na budovu, pričom do vzduchu stúpa tmavý oblak, ktorý sa mieša s dymom pravdepodobne pochádzajúcim z predchádzajúcich útokov na areál školy. Trevor Ball, výskumník Bellingcatu, video lokalizoval do oblasti v blízkosti školy, čo urobila aj agentúra AP.
Ball identifikoval muníciu ako strelu s plochou dráhou letu Tomahawk, o ktorej je známe, že ju v tejto vojne vlastnia iba Spojené štáty. Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) priznalo požitie rakiet Tomahawk vo vojne na Blízkom východe a dokonca aj to, že americký torpédoborec USS Spruance dňa 28. februára odpálil raketu typu Tomahawk.
Akékoľvek posúdenie incidentu komplikuje nedostatok snímok úlomkov bomby z výbuchu, píše AP. Navyše, počas bojov sa na miesto nedostala žiadna nezávislá agentúra, aby útok vyšetrila.
Na novinársku otázku, či sú za útok na školu, pri ktorom zahynuli prevažne deti, zodpovedné USA, Trump bez poskytnutia akýchkoľvek dôkazov odpovedal: „Nie, podľa môjho názoru, na základe toho, čo som videl, to urobil Irán.“ Trump dodal, že Irán je „veľmi nepresný“, čo sa týka jeho munície. Minister obrany USA Pete Hegseth v tejto súvislosti povedal, že USA prípad vyšetrujú.
Nemenovaný predstaviteľ USA medzitým pre AP uviedol, že útok na školu pravdepodobne vykonali Američania. Dotknutá dievčenská škola sa nachádza hneď vedľa základne Revolučných gárd a blízko kasární námornej jednotky. Americká armáda sa zamerala na námorné ciele a potvrdila útoky v provincii vrátane jedného v blízkosti školy.
Izrael, ktorý útok poprel, sa zameral na oblasti Iránu bližšie k Izraelu a nehlásil žiadne útoky južne od Isfahánu, ktorý je vzdialený 800 kilometrov.
