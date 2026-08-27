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BelTA: Lukašenko cestuje do Ruska, stretne sa s Putinom a Mišustinom
Lukašenko by mal s Putinom rokovať o kľúčových témach bilaterálnej spolupráce, napísala BelTA.
Autor TASR
Minsk 27. augusta (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko odcestoval na pracovnú návštevu Ruska, kde sa stretne so svojím náprotivkom Vladimirom Putinom a premiérom Michailom Mišustinom. Informáciu priniesla vo štvrtok bieloruská agentúra BelTA, píše TASR.
Lukašenko by mal s Putinom rokovať o kľúčových témach bilaterálnej spolupráce, napísala BelTA. Vymenia si tiež pohľady na aktuálny vývoj udalostí v regióne i vo svete. Jednou z tém by mala byť aj bezpečnosť.
Na stretnutí s Mišustinom bude Lukašenko rokovať o „praktických aspektoch rozvoja bielorusko-ruskej spolupráce v oblasti obchodu, ekonomiky a investícií, ako aj o realizácii projektov priemyselnej spolupráce“.
Lukašenko by mal s Putinom rokovať o kľúčových témach bilaterálnej spolupráce, napísala BelTA. Vymenia si tiež pohľady na aktuálny vývoj udalostí v regióne i vo svete. Jednou z tém by mala byť aj bezpečnosť.
Na stretnutí s Mišustinom bude Lukašenko rokovať o „praktických aspektoch rozvoja bielorusko-ruskej spolupráce v oblasti obchodu, ekonomiky a investícií, ako aj o realizácii projektov priemyselnej spolupráce“.