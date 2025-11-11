Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Belta: Lukašenko poveril ministra, aby s Litvou rokoval

Na snímke Alexandr Lukašenko. Foto: TASR/AP

Podľa Belty sa pripravované rokovania majú zamerať na normalizáciu situácie a obnovenie prevádzky hraničných priechodov.

Autor TASR
Minsk 11. novembra (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v utorok poveril ministra zahraničných vecí Maxima Ryžankova, aby zorganizoval a viedol rokovania s Litvou o napätej situácii na spoločných hraniciach. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr Belta a Reuters.

Podľa Belty sa pripravované rokovania majú zamerať na normalizáciu situácie a obnovenie prevádzky hraničných priechodov.

Litovská vláda koncom októbra rozhodla o uzavretí hraníc s Bieloruskom najmenej na jeden mesiac po sérii incidentov s balónmi, ktoré podľa Vilniusu vypúšťajú pašeráci cigariet. Litovské úrady zároveň vinia Minsk, že proti takýmto aktivitám nijako nezasahuje. Balóny viackrát prinútili uzavrieť aj letisko vo Vilniuse.

Lukašenko v pondelok pohrozil, že nechá skonfiškovať viac než 1000 litovských nákladných vozidiel, ktoré v Bielorusku uviazli po uzavretí hranice. Zároveň označil krok Litvy za súčasť hybridnej vojny proti Minsku.

V rámci odvetných opatrení podpísal nariadenie, ktoré do konca roka 2027 zakazuje pohyb poľských a litovských nákladných vozidiel a traktorov na bieloruskom území. Bieloruské úrady odmietajú otvoriť na hranici koridor určený výlučne na evakuáciu uviaznutých litovských nákladných vozidiel.
