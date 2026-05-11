Ben Gvir a Saar odmietajú sankcie EÚ voči izraelským osadníkom
Osadnícke hnutie sa nenechá zastrašiť. Budeme pokračovať v budovaní, vysádzaní, obrane a osídľovaní na celom území Izraela, povedal Ben Gvir.
Autor TASR
Tel Aviv 11. mája (TASR) - Izraelský minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben Gvir v pondelok kritizoval Európsku úniu ako „antisemitskú“ po tom, ako uvalila sankcie na izraelských osadníkov pre násilnosti páchané na Palestínčanoch na Západnom brehu Jordánu. Šéf izraelskej diplomacie Gideon Saar uviedol, že Izrael dôrazne odmieta toto rozhodnutie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Očakávať, že antisemitská únia prijme morálne rozhodnutie, je ako očakávať východ slnka na západe. Zatiaľ čo naši nepriatelia páchajú útoky a vraždia Židov, Európska únia sa snaží zviazať ruky tých, ktorí sa bránia,“ napísal Ben Gvir na sociálnej sieti X. „Osadnícke hnutie sa nenechá zastrašiť. Budeme pokračovať v budovaní, vysádzaní, obrane a osídľovaní na celom území Izraela,“ dodal.
Kriticky sa vyjadril aj minister zahraničných vecí Saar. „Európska únia sa rozhodla svojvoľným a politicky motivovaným spôsobom uvaliť sankcie na izraelských občanov a subjekty, a to bez opodstatnenia,“ napísal.
Hovoril o pobúrení z „neprípustného porovnania,“ ktoré sa podľa jeho slov EÚ rozhodla vytvoriť medzi izraelskými občanmi a „teroristami“ palestínskeho militantného hnutia Hamas. „Ide o porovnanie, ktoré je z morálneho hľadiska úplne skreslené,“ tvrdí.
Dodal, že Izrael bude naďalej stáť za právom Židov „usadiť sa v srdci našej vlasti“. Podľa jeho slov neexistuje národ na svete, ktorý by mal na svoju krajinu tak „zdokumentované a dlhodobé právo, aké má židovský národ na krajinu Izrael“. Tvrdí, že ide o morálne a historické právo, ktoré bolo uznané aj v medzinárodnom práve, a žiadny subjekt ho nemôže židovskému národu odobrať.
Od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 došlo na okupovanom Západnom brehu Jordánu k výraznému nárastu násilností proti Palestínčanom a ich majetku. Podľa palestínskych úradov izraelskí vojaci alebo osadníci na tomto území zabili viac ako 1060 Palestínčanov, väčšinou civilistov.
Izrael tiež minulý rok schválil projekt výstavby nových osád, pričom tento krok ešte viac rozdelí východný Jeruzalem - okupovaný a anektovaný Izraelom a obývaný predovšetkým Palestínčanmi - od Západného brehu.
Viac ako 440 bývalých diplomatov, ministrov a vysokopostavených predstaviteľov štátov minulý týždeň v otvorenom liste vyzvalo EÚ, aby hneď konala proti týmto osadám, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne.
