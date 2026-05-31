Ben Gvir kritizoval Netanjahua a Smotriča pri poskytovaní pomoci
Zároveň ich obvinil z opakovaného odkladania pomoci pre oblasti vystavené útokom libanonského militantného hnutia Hizballáh.
Autor TASR
Tel Aviv 31. mája (TASR) - Izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir kritizoval premiéra Benjamina Netanjahua a ministra financií Becalela Smotriča za omeškanie sľúbených balíkov pomoci pre komunity na severe Izraela. Zároveň ich obvinil z opakovaného odkladania pomoci pre oblasti vystavené útokom libanonského militantného hnutia Hizballáh. TASR o tom informuje podľa spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).
„Zatiaľ čo sú obyvatelia na severe vystavení existenčným hrozbám, premiér a minister financií znova odložili rozhodnutie týkajúce sa severu,“ uviedol Ben Gvir vo vyhlásení. Podľa jeho slov je neprijateľné, že poskytovanie základnej pomoci je naďalej odkladané z dôvodu „politického zdržiavania“.
Netanjahuovi a Smotričovi odkázal, že zodpovednosť za oneskorenie tohto plánu je na ich pleciach a toto odkladanie označil za obrovskú chybu.
Minister pre rozvoj periférnych oblastí, Negevu a Galiley Jicchak Wasserlauf tvrdí, že upozornil Netanjahua na to, že komunity v severných „konfliktných oblastiach“ sú na pokraji zrútenia. Vládu vyzval, aby schválila rozsiahle daňové úľavy pre tamojších obyvateľov.
Minulý týždeň sa diskusia finančného výboru o legislatíve skončila bez hlasovania po tom, čo Smotrič odmietol snahy rozšíriť výhody na širší okruh severných komunít.
Debatu odložili na ďalšie prerokovanie, čo podľa TOI nahnevalo predstaviteľov miestnych samospráv na severe Izraela, ktorí žiadajú komplexnejší balík pomoci pre komunity spamätávajúce sa z vojny.
Opoziční poslanci obvinili Smotriča z toho, že uprednostňuje financovanie izraelských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu a uprednostňuje svoju voličskú základňu, zatiaľ čo sú severné komunity vystavené útokom.
