Ben-Gvir ohlásil odchod z vlády po schválení dohody o prímerí v Gaze

Tel Aviv 19. januára (TASR) – Izraelský krajne pravicový minister verejnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir v sobotu uviedol, že spolu so svojimi spolustraníkmi vystúpi z vlády. Dôvodom je nesúhlas so schválenou dohodou o prímerí v Pásme Gazy, ktorá začne platiť v nedeľu ráno. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Ben-Gvir plánuje podať demisiu v nedeľu ráno. Prímerie nadobudne účinnosť o 8.30 h miestneho času (7.30 h SEČ).



Minister označil dohodu za "nezodpovednú". Jeho rezignácia nebude znamenať pád vlády ani koniec dohody o prímerí, no naruší stabilitu kabinetu v chúlostivom čase a mohla by viesť k jeho rozpadu, ak by sa k Ben-Gvirovi pridali ďalší zo súčasných spojencov premiéra Benjamina Netanjahua.



Izraelská vláda oficiálne schválila uzavretie dohody o prímerí a výmene rukojemníkov s militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy na zasadnutí v piatok neskoro večer. Vojna v Gaze sa začala 7. októbra 2023 po rozsiahlom útoku militantov vedených Hamasom na Izrael.



Ben-Gvir už v uplynulých dňoch ohlásil, že v prípade schválenia dohody vystúpi jeho strana Židovská sila (Ocma jehudit) z vládnej koalície. Poukázal najmä na bezpečnostné riziká spojené s prepustením palestínskych väzňov, ktorých označil za teroristov.



Voči dohode vystupoval aj krajne pravicový minister financií Becalel Smotrič. Obaja spolu s ďalšími šiestimi členmi kabinetu hlasovali na piatkovom zasadnutí proti jej prijatiu.